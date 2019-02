Die Organisatoren hatten sich etwas mehr erhofft: 205 Starter überquerten beim Worpsweder Vorfrühlings-Crosslauf die Ziellinie. (Fr)

Worpswede. Der vereinslose Klaus Hermanns hat es sich nicht nehmen lassen, seinen 85. Geburtstag auf der Laufstrecke zu feiern. Der Oldie musste sich beim Vorfrühlings-Crosslauf des TSV Worpswede in seiner Altersklasse M80 über die Mittelstrecke von 3490 Metern nur dem „Jungspund“ Adolf Weigelt geschlagen geben. Der ebenfalls vereinslose 79-jährige Nordbremer verwies das Geburtstagskind in 23:30 Minuten um fast 13 Minuten auf die zweite Position.

Bei strahlendem Sonnenschein war Adolf Weigelt irgendwann so warm, dass er sich sogar seines Pullovers entledigte. Passenderweise erreichte Weigelt in der Gesamtwertung Rang 45 bei der 45. Auflage des Spektakels. Ganz vorne lag hier Christoph Freudenfeld vom TSV Worpswede. In guten 12:05 Minuten hielt er den zweitplatzierten Thorben Preikschat vom TV Lilienthal um 40 Sekunden auf Distanz. Freudenfeld startete im Anschluss dann auch noch über die knapp zehn Kilometer. Aber hier musste der Lokalmatador in einem packenden Zweikampf Andrés Gier vom ATS Buntentor Bremen in 36:44 Minuten um 16 Sekunden den Vortritt lassen.

„Christoph ist zwar momentan gut drauf. Doch am Morgen der Veranstaltung fühlte er sich nicht so gut“, informierte Worpswedes Vorsitzender Jan Schnakenberg. Er wollte auch nicht als Entschuldigung für Freudenfeld gelten lassen, dass dem 44-Jährigen bereits die 3490 Meter in den Knochen steckten: „Danach werden manche Ausdauerläufer ja erst so richtig warm.“ Die beiden Spitzenläufer setzten sich deutlich vom übrigen Feld ab. Kilian Lilje wurde als Gesamtdritter erst 3:37 Minuten nach seinem Klubkollegen Christoph Freudenfeld im Ziel am Schießstand auf dem Weyerberg in Worpswede begrüßt.

Trotz des „Bombenwetters“ verzeichneten die Gastgeber mit 205 Startern, die die Ziellinie überquerten, nur drei Finisher mehr als im Vorjahr. „Wir hätten uns natürlich noch mehr Läufer gewünscht. Aber bei dem schönen Wetter hatten gerade viele Kinder dann doch den Plan, den sonnigen Tag mit ihren Eltern woanders als auf der Laufstrecke zu verbringen“, gab Schnakenberg zu bedenken.

Dieser übernahm wieder die Moderation bei der Veranstaltung. Den Gewinn der Osterholzer Kreismeisterschaft konnte Andrés Gier als Bremer Christoph Freudenfeld nicht nehmen. Auch wenn die beiden fabelhafte Zeiten über die 9940 Meter an den Tag legten, so waren sie noch ein Stückchen vom Streckenrekord entfernt. Der seinerzeit für die LG Vulkaneifel startende Dennis Oelert hatte für die lange Strecke im Jahr 2011 nur 35:22 Minuten benötigt. Der Inhaber einer Dauerkarte für die Fußballer von Werder Bremen nahm nun jedoch nicht an dem Wettbewerb teil.

Der Streckenrekord bei den Läuferinnen über die 9940 Meter geriet trotz optimaler Bedingungen noch weniger in Gefahr. Fakja Hofmann von der LG Telis Finanz Regensburg hatte vor zehn Jahren 39:41 Minuten vorgelegt. Davon vermochte die aktuelle Siegerin Katrin Zimmermann vom ATS Buntentor Bremen in 44:03 Minuten nur zu träumen. Wer zu Hause geblieben war, konnte die Läufe erstmals im Online-Ticker der Worpsweder verfolgen. Für diesen zeichnete der für die Auswertung zuständige Martin Hinrichs verantwortlich. Dieser hatte angesichts der zahlreichen Voranmeldungen mit mehr Teilnehmern gerechnet.

„Aber trotz des guten Wetters sind einige Läufer nicht gestartet“, wunderte sich Hinrichs. Der guten Stimmung habe dies aber keinen Abbruch getan. „Unsere Veranstaltung wird im Gegenteil immer interessanter, weil stets neue Gesichter zu bestaunen sind“, betonte Jan Schnakenberg. Seine Vereinskollegen hätten mit großer Freude bei der Durchführung des Events mitgeholfen. Verletzte Läufer habe es nicht zu beklagen gegeben. Teilnehmerstärkster Verein war der TV Lilienthal mit insgesamt 29 Aktiven. Über die Mittelstrecke bejubelte der Klub bei den Frauen auch einen Dreifachsieg.

Weitere Informationen

1240-Meter-Kinderlauf

Gesamtwertung Jungen: 1. Tom Stephan (TV Lilienthal) 4:35 Minuten; 2. Tomke Böltau (TV Schwanewede) 4:44; 3. Luis Weber (TV Lilienthal) 4:52; Jungen U10: 1. Tom Sperling (TV Schwanewede) 5:23; 2. Harlan Becker (TV Schwanewede) 5:27; 3. Constantin Freudenfeld (Osterholz-Scharmbeck) 5:40; Jungen U12: 1. Tom Stephan (TV Lilienthal) 4:35 Minuten; 2. Tomke Böltau (TV Schwanewede) 4:44; 3. Luis Weber (TV Lilienthal) 4:52

Gesamtwertung Mädchen: 1. Svea Mehrtens (TV Lilienthal) 5:06; 2. Lara Lindemann (TV Lilienthal) 5:09; 3. Luna Heidrich (TV Lilienthal) 5:24; Mädchen U10: 1. Charlott Reichert (ohne Verein) 5:46; 2. Mila Meyer (TV Schwanewede) 5:46; 3. Finni Müller (VSK Osterholz-Scharmbeck) 5:47; Mädchen U12: 1. Svea Mehrtens (TV Lilienthal) 5:06; 2. Lara Lindemann (TV Lilienthal) 5:09; 3. Luna Heidrich (TV Lilienthal) 5:24

2220-Meter-Jugendlauf

Gesamtwertung Jungen: 1. Floyd Schnaars (TV Lilienthal) 7:45; 2. Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 7:58; 3. Julius Pagels (TV Lilienthal) 8:12; männliche Jugend U14: 1. Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 7:58; 2. Julius Pagels (TV Lilienthal) 8:12; 3. Robin Petermann (TV Lilienthal) 8:37; männliche Jugend U16: 1. Floyd Schnaars (TV Lilienthal) 7:45; 2. Jona Meyer (TV Schwanewede) 9:11; 3. David Skubsch (TSV Worpswede) 10:27

Gesamtwertung Mädchen: 1. Greta Pagels (TV Lilienthal) 9:55; 2. Hannah Chaaban (LG Bremen-Nord) 10:04; 3. Fiona Flender (SG Platjenwerbe) 10:05; weibliche Jugend U14: 1. Greta Pagels (TV Lilienthal) 9:55; 2. Hannah Chaaban (LG Bremen-Nord) 10:04; 3. Fiona Flender (SG Platjenwerbe) 10:05; weibliche Jugend U16: 1. Nele Bruck (VSK Osterholz-Scharmbeck) 10:28; 2. Lena Sander (VSK Osterholz-Scharmbeck) 10:39; 3. Foelke El Kharbotly (TV Schwanewede) 10:58

3490-Meter-Mittelstreckenlauf

Gesamtwertung Männer: 1. Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) 12:05; 2. Thorben Preikschat (TV Lilienthal) 12:45; 3. Gerardus Everink (LG Emstal) 12:50; männliche Jugend U18: 1. Kjeld Buck (TSV Worpswede) 18:09; 2. Maurice Krause (TSV Worpswede) 19:31; männliche Jugend U20: 1. Johannes Traub (TV Lilienthal) 15:19; Männerklasse: 1. Jonas Hillmann-Apmann (TSV Schwarme) 13:17; 2. André Ohlrogge (TSV Worpswede) 16:38; 3. David Brodbeck (ohne Verein) 17:28; M30: 1. Thorben Preikschat (TV Lilienthal) 12:45; 2. Gerardus Everink (LG Emstal) 12:50; 3. Nicolas Hussain (ohne Verein) 14:45; M40: 1. Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) 12:05; 2. Falko Toetzke (ATS Cuxhaven) 14:41; 3. Sebastian Ottlik (ohne Verein) 15:11; M50: 1. Frank Maier (ohne Verein) 15:22; 2. Hauke Mütel (TSV Lesumstotel) 16:00; 3. Thomas Schumann (TSV Worpswede) 16:02; M60: 1. Karl-Heinz Poludniok (TV Scheeßel) 17:11; 2. Peter Helms (LG Bremen-Nord) 17:50; 3. Andreas Leucht (ohne Verein) 20:29; M70: 1. Hans-Jürgen Mahnken (VSK Osterholz-Scharmbeck) 19:12; 2. Günther Hagedorn (ohne Verein) 22:41; M80: 1. Adolf Weigelt (ohne Verein) 23:30; 2. Klaus Hermanns (ohne Verein) 36:23

Gesamtwertung Frauen: 1. Fiona Affeldt (TV Lilienthal) 13:10; 2. Tatjana Mense (TV Lilienthal) 13:47; 3. Janina Lindemann (TV Lilienthal) 15:59; weibliche Jugend U18: 1. Sarah Lindemann (TV Lilienthal) 16:00; 2. Moya Kebbel (VSK Osterholz-Scharmbeck) 16:40; 3. Luisa Brunzema (VSK Osterholz-Scharmbeck) 16:58; weibliche Jugend U20: 1. Tatjana Mense (TV Lilienthal) 13:47; 2. Janina Lindemann (TV Lilienthal) 15:59; 3. Dorothea Hopfmüller (VSK Osterholz-Scharmbeck) 16:01; Frauenklasse: 1. Fiona Affeldt (TV Lilienthal) 13:10; 2. Julia Hölck (LT Ottersberg) 16:28; 3. Rena Szepan (ohne Verein) 19:00; W30: 1. Kathrin Rambacher (Triathlöwen Bremen) 16:37; 2. Judith Soller (ohne Verein) 19:56; 3. Annegret Wiemann (ohne Verein) 23:04; W50: 1. Anke Osmer (TSV Schwarme) 19:36; 2. Alkje Reifenhausen (TV Lilienthal) 20:33; 3. Gunda Leucht (ohne Verein) 20:47; W60: 1. Angelika Langkusch (ohne Verein) 36:23; W80: 1. Karin Toetzke (ohne Verein) 19:49

9940-Meter-Langstreckenlauf

Gesamtwertung Männer: 1. Andrés Gier (ATS Buntentor Bremen) 36:28; 2. Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) 36:44; 3. Kilian Lilje (TSV Worpswede) 40:19; Männerklasse: 1. Kilian Lilje (TSV Worpswede) 40:19; 2. Bosse Wichmann (Triathlöwen Bremen) 40:21; 3. Johann Steinmeier (ohne Verein) 42:55; M30: 1. Andrés Gier (ATS Buntentor Bremen) 36:28; M40: 1. Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) 36:44; 2. Sven Bengelsdorff (Triathlöwen Bremen) 41:52; 3. Manuel Alvarez Gordo (ohne Verein) 42:58; M50: 1. Volker Hildebrandt (ohne Verein) 42:17; 2. Jörn Borges (ohne Verein) 42:56; 3. Jörg Turbanisch (LT Bornreihe) 43:30; M60: 1. Christof Blume (TSV Schwarme) 46:53; 2. Harald Lange (LT Ottersberg) 54:14; 3. Friedeman Weigel (VSK Osterholz-Scharmbeck) 56:17; M70: 1. Udo Grotheer (TC Eiche Neu Sankt Jürgen) 1:12:30

Gesamtwertung Frauen: 1. Katrin Zimmermann (ATS Buntentor Bremen) 44:03; 2. Tanja Elmers (Triathlöwen Bremen) 46:00; 3. Corinna Haas (ohne Verein) 50:33; weibliche Jugend U20: 1. Malin Wendelken (TSV Worpswede) 51:48; Frauenklasse: 1. Corinna Tietjen (ohne Verein) 1:01:57; W30: 1. Tanja Elmers (Triathlöwen Bremen) 46:00; 2. Corinna Haas (ohne Verein) 50:33; W40: 1. Katrin Zimmermann (ATS Buntentor Bremen) 44:03; 2. Nicole Forster (Sport Ziel Marathon-Team) 51:20; 3. Jutta Viohl (TSV Worpswede) 54:51; W50: 1. Katrin Toetzke (ohne Verein) 56:35; W70: 1. Waltraud Bernau (Triathlonclub Bremen) 1:07:11 KH