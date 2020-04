Mit Abstand für Sie da

Die Krise nähert sich dem Ende und nach und nach öffnen die Geschäfte und Cafés. Es ist wieder erlaubt, Freunde und Familie zu treffen und man spürt, wie Bremen aufblüht. Mit dem Blick zurück auf die letzten Wochen, die uns alle herausfordert haben, ist es an der Zeit, DANKE zu sagen. Danke an die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit durchgehalten haben. Danke an die Lehrer, die ihre Schüler mit Fernunterricht weiterhin auf den Abschluss vorbereitet haben. Danke an die Kunden, die mit Gutscheinen und Abholservice die Geschäfte und Restaurants in ihrem Viertel unterstützt haben. Seien Sie dabei und sagen Sie Danke an all jene, die Ihnen in der vergangenen Zeit beigestanden haben.