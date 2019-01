„Manchmal fühlt man es einfach nicht so": Für Kea Kühnel brachte ihre erste Olympia-Teilnahme keine Medaille. (dpa)

„Hypnotize“ heißt der Song, der Kea Kühnel nach unten trug. Bei den Freestyleskiern läuft das dann nicht über die Lautsprecher, man ist ja nicht beim Eiskunstlauf. Aber die 26-jährige Bremerhavenerin hat immer ihre Stöpsel im Ohr, wenn sie sich den Slopestyle-Parcours mit seinen Geländern und Rampen vornimmt. Sich selbst eine hypnotische Zone zu bringen, darum geht es, „in die eigene Welt schalten“, wie sie es ausdrückt – und es dann einfach passieren lassen.

Für Kea Kühnel ist es beim ersten Olympiaauftritt einer Bremer Wintersportlerin nicht wirklich passiert. Oder nur in Teilen. Im ersten Qualifikationslauf setzte sie auf den „Rails“ – den Geländern – ihr Programm gut um, stürzte aber beim zweiten „Kicker“ (Schanze), weil „ich zu kurz war“, also zu früh landete. Das brachte sie in eine ungewohnte Situation, das veränderte gewissermaßen den Sound für den zweiten und letzten Lauf. „Ich bin normalerweise eine, die den ersten Run immer gut runterkriegt“, sagte sie später; was natürlich Sicherheit bringt.

Die fehlte dann vielleicht, womöglich auch die letzte Aggressivität. Normal bei einer Olympiadebütantin, die erst seit anderthalb Jahren auf Leistungssportniveau trainiert und sich im letzten Moment als Nachrückerin für die Spiele qualifizierte. An der Nervosität lag es jedenfalls nicht, „ich war überhaupt nicht aufgeregt oben“. Kühnel nahm sich für den zweiten Lauf dasselbe vor wie für den ersten, aber auf den Rails flutschte es nicht. „Der Speed war nicht wie im ersten“, versuchte sie eine Erklärung. Darüber hinaus bleibe das Freifahren zu einem guten Stück sowieso immer auf der intuitiven Ebene: „Manchmal fühlt man es einfach nicht so.“

Dass ihr der untere Teil mit den Rampen diesmal gut gelang, konnte es jedenfalls nicht mehr retten. 59,60 Punkte gab es für ihren Vortrag. „Normalerweise bin ich zwischen 70 und 80.“ Mit 73 wäre man ins Finale ins Finale der besten zwölf gekommen. Dieses gewann dann nach drei weiteren Läufen die Schweizerin Sarah Hoefflin (91,20) dank eines gewaltigen Doppelsaltos an der vorletzten Schanze des dritten Laufs vor ihrer Landsfrau Mathilde Gremaud und der Britin Isabel Atkin.

Die 27-jährige Olympiasiegerin Hoefflin hat ein bewegtes Leben hinter sich. Sie wuchs in England auf, arbeitete in einer Beraterfirma und studierte Neurowissenschaft, ehe sie die Liebe zum Skifahren wieder in die Alpen zog, wo sie sich ihr Hobby als Wochenendaushilfe in einem Busbetrieb finanzierte. Erst mit 25 wurde sie Profi, in einem ähnlichen Alter wie Kühnel also, die zwei Jahre in Shanghai lebte, einen Bachelor in Wirtschaft hat und nun Sinologie studiert.

Die meisten Olympionikinnen der jungen Sportart kommen von außen. Slopestyle steht in Pyeongchang erst zum zweiten Mal auf dem Programm, aber in Mathilde Gremaud kündigt sich auch schon die professionellere Zukunft an. Die Olympiazweite ist erst 18 und doch schon vier Jahre im Weltcup, sie hat nie etwas anderes gemacht. In Pyeongchang verdaute sie einen Schock, als sie im Abschlusstraining schwer stürzte. Erst kurz vor Rennbeginn erhielt sie von den Medizinern die Starterlaubnis. Da war Silber natürlich fast so eine Überraschung, wie sie auch Kea Kühnel gebraucht hätte.

„Ich bin von meiner Leistung schon enttäuscht, weil ich wusste, ich hätte es besser machen können“, resümierte die Bremerhavenerin, die Mütze tief im Gesicht an einem sonnigen, aber schon mittags sehr kalten Tag im Bokwang Snowpark. „Schade, zu wissen, dass man im Training viel besser gefahren ist und optimal vorbereitet war.“ Sie hätte so gern mehr gezeigt, weil sie ja wusste, dass ein paar mehr Fans als sonst zuschauten. „Ich war unglaublich stolz darauf, die Bremer hier zu repräsentieren“, sagte sie, aber vielleicht könnten sich die Leute in einem Gedankenexperiment „meinen ersten Railrun und meinen zweiten Kickerrun“ vorstellen, „und wenn sie es zusammensetzen, dann wäre es die Punktzahl gewesen – aber so läuft das Spiel natürlich nicht.“ Fürs erste bleibt der Trost: „Meine Freunde wissen, was ich kann.“

Die, und natürlich ihr Vater, der seine beiden Kinder ab dem zweiten Lebensjahr auf Ski stellte, sie zu Alpinrennen quer durch Deutschlands fuhr, und seit vielen Jahren dem Bremer Skiverband vorsteht. Am Freitag war er mit Kühnels Bruder und ihrem Freund in Pyeongchang angekommen, für den historischen Moment. Jetzt will man sich noch ein paar Sachen anschauen, von Olympia und vielleicht auch so. Kühnel interessiert sich ja besonders für Ostasien, wie schon ihr aktuelles Studium verrät, für das sie von ihrem Wohnsitz in Innsbruck nach München pendelt.

Kühnel hat gerade erst angefangen

Und so standen sie dann zusammen im Zielraum und schauten sich den restlichen Wettbewerb an, Kea Kühnel, dick eingepackt, Vater Holger mit Mütze von seinem Skiclub Bremerhaven, der Bruder und der Freund, mit einer Deutschlandfahne umgebunden. Die kleine Entourage einer Olympionikin, die für ihren Sport selbst draufzahlt, im mittleren fünfstelligen Bereich, weil für Freestyle in Deutschland kaum Fördergelder ausgegeben werden. Nicht mal einen richtigen Trainer gibt es, nur einen vom Turnen, mit dem sie am Leistungszentrum München arbeiten kann.

Aufhören wird Kühnel trotzdem nicht, jetzt, da sie gerade erst so richtig angefangen hat. Anfang März ist wieder Weltcup, dann kommt eine neue Saison und wer weiß, vielleicht auch noch mal Olympia 2022 – in China. Dann kann sie es besser machen als an diesem Tag, als sie über ihre Fahrten sagte: „Wegstreichen, weitermachen.“ Wegstreichen, na ja: Irgendwann wird sie sich gern an diesen Tag im Park erinnern, und nicht nur sie. Eine Bremerin bei Olympischen Winterspielen, das kommt schließlich nicht alle Tage vor.