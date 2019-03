Nur mal interessehalber: Freuen Sie sich auf die Olympischen Spiele? Und wenn ja, freuen Sie sich uneingeschränkt? Ja? Um ehrlich zu sein: Da beneiden wir Sie ein bisschen. Weil wir das irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen, diese uneingeschränkte Vorfreude auf ein sportliches Großereignis. Wir sehen zu, wie die ARD die Spiele bewirbt, welch Spektakel voller Spannung und Höchstleistungen sie anpreist. Und gleichzeitig sehen wir, wie die ARD recherchiert hat. Wie die Recherchen nahelegen, dass bei den Spielen zuletzt ganz viel Betrug im Spiel war, und wie das bei den jetzt kommenden Spielen wahrscheinlich auch nicht groß anders sein dürfte.

Wir denken an unseren eigenen Job, und was für Artikel sollen wir eigentlich noch schreiben? Sollen wir unter jeden Artikel, in dem wir eine sportliche Spitzenleistung bewundern, eine Anmerkung drunterschreiben? Achtung, diese Spitzenleistung wurde eventuell mithilfe von Dopingmitteln erzielt, zu Risiken und Nebenwirkungen der eben bewunderten Spitzenleistung fragen Sie jemanden! Wen? Wissen wir auch nicht.

So weit hat es also der moderne Spitzensport gebracht, mit seinem Höher-schneller-weiter-Motto. Sein Motto führt in eine Sackgasse, das Prädikat „besonders wertvoll“ hat es längst verloren. Mal vorausgesetzt, dass es das irgendwann mal gehabt hat. Konsequenterweise müsste das Motto ergänzt werden: Aber traut uns nicht!

Denn das Grundproblem des Sports ist nach wie vor nicht gelöst. Er erklärt den fairen Wettbewerb zur Geschäftsgrundlage und überwacht die Einhaltung der Regeln dann selbst. Ein System, das sich selbst kontrolliert, wird aber schnell zu einem System, das sich selbst betrügt. Sich selbst und das Publikum. Das Publikum muss auf ein paar Whistleblower und investigative Medien hoffen, um das wahre Ausmaß des Betrugs erahnen zu können.

Der Sport, beziehungsweise seine an Wachstum und Vermarktung interessierten Organisationen, gaukeln immer nur vor, dem Betrug auf der Spur zu sein. Seine Kontrolleure überführen gelegentlich schwarze Schafe. So soll in allen Spitzenverbänden die Legende fortleben: Im Großen und Ganzen hat unser Sport eine weiße Weste, hin und wieder gibt es aber leider, leider ein paar schwarze Schafe. Wir sind da dran!

Ein internationales Rechercheteam bekommt dann aber leider große Datensätze zugespielt, prüft sie umfassend, legt sie Sachverständigen vor und stellt fest: Unzählige Skilangläufer, die in anderthalb Jahrzehnten eine wichtige Medaille gewonnen haben, hatten auffällige Blutwerte. So auffällig, dass ein anderer Grund als Doping nahezu ausgeschlossen erscheint. Ist das nur ein Fake? Will sich da nur jemand wichtig tun? Oder ist nicht doch eher erheblicher Zweifel am System angebracht? Der sich selbst kontrollierende Sport wird mit dem Doping nicht fertig. Er tut nur so, als ob er das schaffen könnte.

Er ruft jetzt die Weltjugend zu den Winterspielen nach Südkorea, das ist ja auch gut so. Aber dass man sich bei dem bunten Treiben so dies und das Unbunte denkt: Das ist dann auch gut so.