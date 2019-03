Der Stadionsprecher hatte sofort einen passenden Spruch parat. „Icewoman from Germany“, jubelte er, nachdem Laura Dahlmeier im vierten Schießen akkurat „die Scheiben abgearbeitet“ hatte, wie sie selbst das gern nennt. „Eiskalt, ja“, lächelte Dahlmeier später, angesichts von gefühlten Temperaturen bis minus 25 Grad immer noch dick eingepackt: „Das bin ich wirklich.“ Als Erste war sie in das Verfolgungsrennen gegangen – und wer dann so souverän und cool schießt wie die 24-jährige Bayerin, der wird dann eben mit einem Riesenvorsprung auch zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Dahlmeier ist damit die erste Biathletin, der das Double aus Sprint und Verfolgung bei denselben Winterspielen gelang.

Die Momente des Glücks: Laura Dahlmeier ist auch in der Verfolgung als Erste im Ziel und jetzt schon zweifache Olympiasiegerin von Pyeongchang. (dpa)

Es sind glorreiche Nächte für den deutschen Skiverband, der vor vier Jahren in Sotschi dieses für das moderne Biathlon-Mutterland unfassbare Debakel von nur zweimal Silber hinnehmen musste. Nun gelang zwei Stunden nach Dahlmeier auch in der Männerverfolgung wieder eine Medaille, wenn auch im vierten Rennen der Spiele erstmals nicht der Sieg. Benedikt Doll lief von Platz sechs zu Bronze, knapp geschlagen vom Schweden Sebastian Samuelsson, deklassiert am Ende wie alle anderen von Martin Fourcade. Erstaunlich, dass der Stadionsprecher den Franzosen nicht Iceman nannte, denn er verschoss trotz hoher Lauffrequenz wie Doll nur einmal und brillierte insbesondere beim letzten Schießen mit einer atemberaubend coolen Serie.

Dahlmeier bildet ihre eigene Galaxie

Wie Dahlmeier eben, die allerdings eine nicht ganz so ausgeglichene Konkurrenz vorfand wie Fourcade bei den Männern – wo sieben Läufer, darunter mit Doll, Sprintolympiasieger Arnd Peiffer und Simon Schempp drei Deutsche, im selben Moment zum vorletzten Schießen ansetzten. Ob es an der geringeren Leistungsdichte bei den Frauen liegt? Oder an Dahlmeiers besonders herausragendem Talent? Oder – wahrscheinlich – an einer Mischung aus beidem? Klar scheint: Wenn Dahlmeier ihre Normalform hat und nicht wie über Teile der bisherigen Saison mit Krankheiten kämpfen muss, dann bildet sie ihre eigene Galaxie, jedenfalls bei Großereignissen. Die Slowakin Anastasiya Kuzmina konnte zwar vor dem dritten Schießen aufschließen, übernahm sich damit aber so, dass sie sogleich dreimal vorbeischoss; sie wurde Zweite vor der Französin Anaïs Bescond.

Später wurde die gebürtige Russin, die nach Heirat und Umzug seit Langem für die Slowakei startet, auch nach ihrem Bruder gefragt – nach Anton Shipulin, dem Olympiasieger von 2014, einen der vom IOC vor Pyeongchang wegen starken Dopingverdachts ausgeschlossenen Athleten. „Er war die letzte Person, mit der ich vor dem Abflug nach Korea sprach, und er sagte mir, ich solle hier zwei Medaillen gewinnen“, berichtete Kuzmina: „Eine für Anastasiya und eine für ihn.“ Die wegen sagenhafter Formsteigerungen bei den Olympiasiegen 2010 und 2014 ihrerseits oft argwöhnisch beäugte Slowakin war unterdessen nicht die einzige Erinnerung an den russischen Betrugsskandal. Denn der Männer-Zweite Samuelsson wird von Veteran Wolfgang Pichler trainiert, der zuvor mehrere der Manipulation überführte Russinnen gecoacht hatte. Der Bayer betont, davon nichts gewusst zu haben, und er bekam kurz vor den Spielen doch noch seine zunächst einbehaltene Akkreditierung.

"Ich bin ein zähes Luder"

Auch wegen des eigenen Dopingfalls Sachenbacher-Stehle war in Sotschi der deutsche Biathlon-Jammer groß gewesen. Doch in der historischen Perspektive scheint es sich 2014 einfach nur um Zwischenspiele gehandelt zu haben: Magdalena Neuner war weg, Dahlmeier noch nicht da. Jenseits der kühnsten Prognosen haben außerdem zum Saisonhöhepunkt nicht nur die Frauen (vier unter den ersten Zwölf), sondern auch die Herren (vier unter den ersten Elf) wieder eine Leistungsdichte erreicht, die an beste Zeiten erinnert. „Die letzten Weltcups waren schon etwas deprimierend“, sagte Doll, Sprint-Weltmeister 2017, „umso schöner, dass wir jetzt bei Olympia mit vorn dabei sind.“ Er selbst behalf sich dafür unter anderem mit einem Heizpad im rechten Handschuh. Es hielt den wichtigen Abzugsfinger warm – und der 27-jährige Schwarzwälder schoss trotz mancher Windböe nur einmal daneben.

Selbst zum Feiern sei ihm zu kalt, sagte Doll danach, während Dahlmeier an Erschöpfung litt und schon aus diesem Grund keine weiteren Prognosen abgeben wollte. Denn die nächste Frage ist ja naheliegend: Wird sie auch bei Olympia so abräumen wie bei der WM im letzten Jahr, wo sie bei sechs Starts inklusive Staffeln fünfmal Gold und einmal Silber gewann? Sie, die „unseren Sport dominiert“ (Bescond), mit „der du es in der Loipe aufnehmen kannst, aber dann musst du ja noch schießen“ (Kuzmina) – sie also sagte: „Ich bin richtig k.o., total kaputt, wenn Sie in meine Beine reinschauen könnten ... Naja, irgendwie werde ich schon regenerieren. Ich bin ein zähes Luder.“ In den Ohren ihrer Rivalinnen muss schon dieser Satz wie eine handfeste Drohung klingen. Bei jener WM 2017 in Hochfilzen siegte Dahlmeier trotz mehrfacher Schwächeanfälle einfach unbeeindruckt weiter und stellte fast spielerisch Rekorde auf, die wohl noch sehr lange Bestand haben werden.

Vier weitere Medaillenchancen warten noch

Um sich der Weltpresse zu erklären, reichte die Kraft dann auch am Montag im bitterkalten Pyeongchang noch. Deutschlands neuestes Fräulein-Wunder, das – man duzt sich beim Biathlon – alle nur Laura nennen: Was ist das Geheimnis ihrer Schusssicherheit? „I am from Garmisch-Partenkirchen“, erklärte Deutschlands Sportlerin des Jahres, um im selben Atemzug einzuräumen, dass das gar nichts erklärt: „Bei uns gibt es einen Schießplatz, aber eigentlich nie Wind.“ Sie habe sich ihre Kompetenz wohl bei unterschiedlichsten Bedingungen mit den Jahren im Weltcup angeeignet.

Laura Dahlmeier ist nun auf dem besten Wege, zum großen Star von Pyeongchang zu werden – vier weitere Medaillenchancen warten noch auf sie. Bisher erfolgreichster deutscher Skijäger bei einem Olympia-Event ist Michael Greis, der bei den Winterspielen 2006 in Turin dreimal Gold holte – im Einzel, im Massenstart und mit der Staffel.