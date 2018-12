Begrüßt die Aufhebung der Olympia-Sperren gegen russische Sportler: Kremlchef Wladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin (dpa)

„Das bestätigt unsere Position, dass die überwältigende Mehrheit unserer Athleten sauber ist“, sagte der Präsident auf Reisen in der südrussischen Stadt Rostow am Don.

Zugleich warnte er vor übergroßer Euphorie: „Es gibt noch einiges zu tun, das ist völlig klar, um bei uns die Programme und die Politik gegen Doping zu verbessern.“ Moskau werde dabei mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zusammenarbeiten, sagte Putin der Agentur Tass zufolge.

Das Sportgericht CAS hatte am Donnerstag die vom IOC verhängten lebenslangen Olympia-Sperren gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Viele erhielten die Medaillen von den Spielen in Sotschi 2014 wieder zuerkannt, die ihnen im Zuge des Skandals um systematisches Doping in Russland weggenommen worden waren. Das Gericht fand die vom IOC vorgelegten Beweise nicht stichhaltig. (dpa)