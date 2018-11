Hauptsache die Medaillenzahl stimmt. Davon hängt, leider, auch die Förderung der Sportler in Deutschland ab. In dieser Hinsicht haben die Athleten in Pjeongchang in der ersten Woche vieles richtig gemacht. Sie haben mächtig abgeräumt. Die Schmach von Sotschi – wie es vor vier Jahren angesichts der mageren Medaillenausbeute übertrieben hieß – ist ausgeräumt. Von Wiedergutmachung ist in diesen Tagen die Rede.

In der zweiten Olympiawoche könnte die Ausbeute aber womöglich geringer ausfallen. Aber sind Gold, Silber, Bronze wirklich alles, was zählt? Sind es nicht vor allem die unberechenbaren Geschichten, die uns Zuschauern von den Olympischen Spielen am meisten im Gedächtnis bleiben? Die Snowborderin, die die Weltelite im Super-G düpiert und Gold holt? Die deutschen Eiskunstläufer, die auf der Verliererstraße schienen und am Ende mit ihrer Traum-Kür einen sportlichen Meilenstein gesetzt haben?

Olympia - die große Bühne

Der deutsche Dauersieger Felix Loch, der in Kurve neun seine sicher geglaubte Rodel-Medaille verspielt und nach der ersten Enttäuschung mit seinem Mannschaftskollegen feiert, der von Lochs Missgeschick profitiert und Bronze gewinnt? Das nennt man Größe zeigen in der Niederlage – und ist es nicht genau das, was den Sport ausmachen sollte? Vorbildhaftes Fairplay. Möglicherweise ein naiver Gedanke angesichts des Kommerzes, der alles bestimmt. Nein, nicht alles.

Für die Athleten ist Olympia die große Bühne. Dort können sie zeigen, wofür sie so hart trainiert haben. Das allein verpflichtet uns zu höchstem Respekt für all die Entbehrungen, die Olympioniken auf sich nehmen. Sportler aus aller Welt treten gegeneinander an – ein noch immer faszinierender Gedanke, den es gilt, nicht völlig aus den Augen zu lassen. Auch wenn man inzwischen eigentlich zu viel über Doping und Korruption weiß, um Olympische Spiele völlig unbeschwert genießen zu können: Ein bisschen Staunen sollte man sich auch ohne sturen Medaillenblick für die letzten Tage erhalten.