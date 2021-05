Niedlich und gefährdet: Feldhamster in Deutschland. (MDR/Capricornum Film/Uwe Müller)

Sie sind klein, knuffig, liebenswert - und vom Aussterben bedroht: Feldhamster haben weltweit ein schweres Schicksal, wurden schon im Mittelalter bejagt und gelten auch heute noch teilweise als wirtschaftliche Übeltäter. Der Tierfilmer Uwe Müller lässt sich von den Vorurteilen jedoch nicht aufhalten. Er erzählt in seiner Natur-Dokumentation im Ersten auf spannende und humorvolle Weise von dem schwierigen und gefährlichen Leben der kleinen Nager in Deutschland.

„Wie bitte, Hamster-TV in der Primetime?“, mag sich jetzt manch einer wundern. Aber das hat schon seine Richtigkeit, dieser durchaus spektakuläre Naturfilm belehrt die Spötter und Skeptiker eines Besseren. Überhaupt: Feldhamster sind kleine Superhelden der Natur. Sie werden selten größer als 30 Zentimeter, wiegen nur um die 500 Gramm - und schaffen es dennoch in kurzer Zeit bis zu fünf Kilogramm Futter für ihren Wintervorrat anzusammeln und Bauten von zwei Metern Tiefe zu graben. Die ARD-Dokumentation „Erlebnis Erde: Der kleine Held vom Hamsterfeld“ zeigt das Leben der kleinen Nager aus einem neuen Winkel und folgt dem Leben eines Feldhamsterweibchens in der Region Thüringen. Dabei kommt die Kamera den niedlichen kleinen Abenteurern so nah wie nie zuvor: Mit unglaublichen Aufnahmen, auch aus dem Bau unter der Erde, kann das Leben der Hamster aus nächster Nähe betrachtet werden. Ob bei der Geburt der winzigen Jungtiere oder bei der Futtersuche, der Zuschauer ist direkt vor Ort und sieht eine vorher unbekannte Welt unter den Feldern unserer Heimat.

Die Dokumentation von Uwe Müller kommt den Tieren so nah wie selten zuvor. (MDR/Capricornum Film/Uwe Müller)

Gefahren, wohin das Auge blickt - und die Größte davon ist der Mensch

Dabei wird schnell klar: Das Leben der Feldhamster ist alles andere als unaufgeregt. Neben Futtersuche, Paarung und Aufzucht der Jungtiere gibt es viele Gefahren: Eulen, Füchse und Reiher sind immer nach der Suche nach einem Leckerbissen. Sieben von zehn Hamsterjungen überleben nicht einmal die ersten Wochen ihres Lebens.

Klein, aber oho: Feldhamster verteidigen ihr Revier bis aufs Äußerste. (MDR/Capricornum Film/Uwe Müller)

Die Anzahl der Feldhamster ist stark zurückgegangen, der kleine Nager ist weltweit bedroht. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) bestätigt, dass der Feldhamster ohne angemessenen Schutz in 30 Jahren ausgestorben sein könnte. Der größte Feind der kleinen Tiere ist und bleibt der Mensch; bis in die 1980er Jahre wurden Feldhamster in Deutschland für ihre Felle bejagt, auch heute haben die Tiere einen schlechten Ruf, da ihre Bauten als „Bau-Stopper“ gelten. Noch dazu leiden Hamster unter der industriellen Landwirtschaft, die ihre letzten Lebensräume durch Monokulturen und Pestizide bedroht. Es ist höchste Zeit, sich für die kleinen Helden einzusetzen.