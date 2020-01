Nun ist sie fertig: Das Projektteam und Vorsitzender Gerd Depke (sitzend, rechts) präsentieren die Vereinschronik des TSV Daverden. (Björn Hake)

In diesem Jahr ist es so weit. Der TSV Daverden feiert sein 100-jähriges Bestehen. In einem Jahrhundert hat sich im Verein natürlich viel getan und verändert. Neue Sportarten kamen dazu, Siege konnten gefeiert werden und neue Vereinsgebäude wurden eingeweiht. Um all diese Ereignisse und Erlebnisse festzuhalten, wurde vor zwei Jahren mit den Arbeiten an einer Vereinschronik begonnen. Diese konnte von der zuständigen Arbeitsgruppe rechtzeitig zu den Jubiläumsfeierlichkeiten fertiggestellt werden. Am Sonntagnachmittag ist sie im Küsterhaus Daverden vorgestellt worden.

Ihren Ursprung hatte die Idee für die Chronik bei einer Infoveranstaltung über Vereinsjubiläen, zu der auch der TSV eingeladen war. „Der TSV Daverden ist ein Verein mit Geschichte und Geschichten“, betonte Vereinsvorsitzender Gerd Depke am Sonntag. Diese Geschichten wurden seit 2018 von einem siebenköpfigen ehrenamtlichen Chronik-Team gesammelt. „Ich hatte bis Dato gar nicht gewusst, dass wir so viel bei uns dokumentiert haben“, erzählte Eckhard Behrmann von der Arbeit an dem Buch. Große Abteilungen des Vereines wie das Turnen und die Freilichtbühne hätten eine ganze Chronik für sich bekommen können. Am Ende ist ein Buch mit mehr als 280 Seiten herausgekommen. Dabei wurde bis zum Schluss noch jedes kleine Detail ausdiskutiert. Alleine das Korrekturlesen wurde von vier Leuten bei mehreren Treffen übernommen.

In der fertigen Chronik werden die wichtigsten Stationen aus 100 Jahren Vereinsgeschichte behandelt. Von der Gründung des Vereines als Männer-Turnverein, die Eröffnung der Freilichtbühne im Jahr 1954 bis hin zu Reisen der Handballer nach Spanien und Jugoslawien. Eine Geschichte wurde bei der Präsentation des Werkes jedoch gesondert von Klaus Fricke vorgestellt, die sogenannte Mistfahrt. „Es war eine Veranstaltung, wie sie wohl nur Daverdener auf die Beine hatten stellen können“, sagte Fricke. Im Rahmen der damaligen „Aktion Sorgenkind“ des ZDF wurde im Jahr 1976 mit der Hilfe von vier Turnerinnen des TSV ein Wagen voll mit Mist gefüllt. Dieser wurde anschließend nach Hamburg transportiert. Während des Füllens und auf dem Weg in die Stadt wurden immer wieder Spenden eingesammelt, die an die Aktion gingen. Damit konnten damals mehr als 3000 Mark gesammelt werden.

Abteilungen stellen sich vor

Neben der Chronik wurde an diesem Tag noch ein weiteres Projekt des Vorstandes vorgestellt: Ein 13 Minuten langer Film, der noch kurz vor dem Jubiläum fertiggestellt werden konnte. In diesem werden die wichtigsten Abteilungen des TSV beim Training oder bei sportlichen Wettkämpfen gezeigt. Daneben wurden die wichtigsten Daten und Fakten über die jeweiligen Sportarten gezeigt. Besonders stolz sind die Vorstandsmitglieder auf eine Aufnahme, bei der mehrere Hundert Vereinsmitglieder die Worte TSV und die Zahl 100 bilden. Vor allem sorgte der Kurzfilm jedoch für Erheiterung beim Publikum, besonders, wenn sich Vereinsmitglieder selbst beim Ausüben ihrer Sportart erkannten.

Die fertige Vereinschronik kann für 19,20 Euro entweder im Küsterhaus oder beim Verein erworben werden, wobei der Preis eine Anspielung auf das Gründungsjahr ist. Damit sind die Feierlichkeiten jedoch noch nicht beendet. Als Nächstes stehe die Erstellung einer Festschrift an, die an alle Haushalte Daverdens verteilt werden soll, heißt es vom Verein. Auch auf dem Sommerfest am 4. Juli soll das Jubiläum noch einmal gründlich gefeiert werden. Depke sieht auf jeden Fall eine positive Zukunft für den Verein. „Jetzt gehen wir in die nächsten 100 Jahre“, kündigte er an.