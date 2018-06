Die modifizierte Neuauflage der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen im Bereich der Förderung der unter Dreijährigen" habe in ganz Niedersachsen für Aufregung gesorgt, erklärt Ysker. "Die Gesamtförderung dieser Richtlinie ist auf 40 Millionen Euro begrenzt, deshalb hat jede Kommune mit Hochdruck am Antragsverfahren gearbeitet." Die Anträge mussten schnellst möglichst gestellt werden, weil die Vergabe nach dem "Windhundprinzip" erfolg- te: Wer zuerst kam, hatte die größten Chancen, Fördermittel zu bekommen.

Das 2009 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiFöG) fordert bis zum 1. August 2012 eine 35prozentige Versorgungsquote aller 0- bis 3-jährigen Kinder mit einem Betreuungsplatz. Davon sollen 70 Prozent der Plätze in Kindertagesstätten und 30 Prozent in Tagespflege vorgehalten werden. Konkret bedeutet dies für die Stadt Achim, bis Anfang August mindestens 184 Krippenplätze in den freien/privaten und städtischen Kindertagesstätten anbieten zu müssen. "Wenn alle Bauvorhaben rechtzeitig realisiert werden, stehen zum 1. August 165 Krippenplätze in der Stadt Achim zur Verfügung", sagt Wiltrud Ysker. Für zwei weitere Gruppen gebe es Vorüberlegungen.

Die Investitionskosten für Neu- oder Umbaumaßnahmen werden dabei teilweise vom Land gefördert. Aus diesem Förderkontingent konnte die Stadt Achim insgesamt rund 270000 Euro abrufen. "Mit der Förderung wurden sechs Krippengruppen durch An- oder Umbau geschaffen." Weitere 410000 Euro Fördergelder fließen in den Neubau zweier Krippengruppen in der geplanten neuen Kindertagesstätte Uesen im ehemaligen Kasernengelände.