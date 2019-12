Verloren und trotzdem glücklich: Das Körpergewicht der zehn Mitglieder der Achimer Lions war zu wenig gegen die Spendenfreudigkeit der Achimer. (Björn Hake)

Zuschauer hätten es möglicherweise für ein übergroßes Spielgerät halten können. Die große Holzkonstruktion, die am Sonnabend in der Achimer Marktpassage stand, war jedoch die Waage, die für die Wiegewette zum Einsatz kam. Dieses Mal waren es zehn Mitglieder des Lions Clubs Achim, die mit der Achimer Tafel beziehungsweise den Bürgern der Stadt wetteten, dass sie es nicht schaffen, ihr Gesamtgewicht in Lebensmittelkonserven übertreffen zu können. Den gesamten Morgen waren alle Bürger wieder einmal dazu aufgerufen gewesen, Lebensmittel zu spenden, damit die Tafel die Wette auch ein 13. Mal gewinnen konnte.

Angefangen hat die Wiegewette ursprünglich einmal mit dem heutigen Bürgermeister Rainer Ditzfeld und einem Balken auf ein paar Rädern. Bei der ersten Wette ging es nur darum, das Gewicht von Rainer Ditzfeld aufzuwiegen, damit so Spenden für die damals neu gegründete Tafel zusammenkamen. In der Folge kam jedes Jahr immer eine Person auf der einen Seite der Waage hinzu, sodass die Bürger immer mehr Lebensmittel zusammentragen mussten. 2017 wurde schließlich dauerhaft die Anzahl von zehn Personen festgesetzt – aus statischen Gründen ist mehr Gewicht schlichtweg nicht möglich. Die Waage besteht auch schon längst nicht mehr nur aus einem Balken. Die Konstruktion der Firma „Ruff und Rohlfs“ ist mehrere Meter lang und wird jedes Jahr gewissenhaft neu aufgebaut.

Die Organisation der Wiegewette liegt aktuell in den Händen der Vorstandsduos der Achimer Tafel, Bruno Kroehn und Rainer Kunze. Für die Tafel stellt die Wiegewette ein wichtiges Ereignis dar, gehen doch alle Lebensmittelspenden an die Organisation. „Es ist ja nur eine Ergänzung“, erklärte Kunze. Da es sich bei den Spenden größtenteils um lang haltbare Konserven handelt, werden diese über das Jahr verteilt, wenn das eigentliche Angebot der Tafel nicht mehr ausreicht.

Lebensmittel zu spenden, war am Sonnabend indes ganz einfach. Direkt neben der Waage konnten für ein Euro pro Konserve Achimer ihren Beitrag leisten. Das Sortiment stammte dabei direkt aus dem gegenüberliegenden Lebensmittelmarkt. Dieses Arrangement wurde getroffen, um Zeit zu sparen. „Normalerweise steht man ja eine halbe Stunde für eine Dose an“, sagte Kunze. Neben diesen Lebensmitteln konnte die Tafel überdies noch Spenden von 30 Sponsoren gewinnen. Darunter unter anderem die Bürgerstiftung Achim, die Bremische Volksbank und die Achimer Stadtwerke.

Um 13 Uhr wurde es schließlich spannend und das Wiegen konnte beginnen. Bereits bei neun Mitgliedern der Lions senkte sich die Waage auf ihre Seite. Jedoch war die Wette für die Tafel noch nicht verloren, denn die Lebensmittel der letzten halben Stunde lagen noch nicht auf der Waagschale. Schließlich senkte sich die Waage doch zugunsten der Achimer Tafel. „Ich habe noch nie so glückliche Verlierer gesehen“, sagte Kunze.

Der Präsident des Lions Clubs, Stephan Schnittker, zeigte sich ebenfalls wenig traurig über die verlorene Wette. „Es war Verlieren mit Vorsatz“, bezeichnete er es. In diesem Jahr kam insgesamt über eine Tonne an Lebensmittelspenden zusammen. Wie bereits in den Jahren zuvor war sich die Achimer Tafel sehr sicher gewesen, die Wette ein weiteres Mal zu gewinnen: Denn, was passieren sollte, wenn sie die Wette einmal verlieren würden, darüber hätten sie sich noch keine Gedanken gemacht, wie Kunze erklärte.

Parallel zur Wiegewette fand am Sonnabend noch die Ziehung der diesjährigen Gewinnzahlen der Achimer Stadttombola statt. Diese lauten: 30788, 36332, 36387, 38842, 25284, 15587, 18372, 14733, 11578, 13774, 08373, 04425, 22316, 14402, 06389, 30622, 04195, 29847, 23589, 25240.