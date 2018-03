Die Verkehrsüberwachung, wie hier die Abstandsmessung, zählt zu den Aufgaben der Autobahnpolizei Langwedel. (FOCKE STRANGMANN)

Führungswechsel bei der Autobahnpolizei Langwedel: Für Jürgen Schindler, der die Wache seit Mitte 2013 geleitet hatte, ist Ende Februar Schluss gewesen. Vom stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Thorsten Strier, bekam er die Pensionierungsurkunde ausgehändigt und wurde somit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger hat seine Arbeit bereits aufgenommen. Der neue Leiter der Autobahnpolizei Langwedel heißt Ulrich Winter.

"Nach 16 616 Tagen im Dienst kann ich sagen, dass ich meine Berufswahl nie bereut habe und wirklich gerne Polizist war", resümierte Schindler bei seiner Verabschiedung. Der gebürtige Goslarer hatte seine Laufbahn am 1. September 1972 an der Polizeischule in Hannoversch Münden begonnen. Im Anschluss an seine Zeit in der Hundertschaft wurde er 1974 in die Polizeistation Schwanewede versetzt. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst leitete er ab 1985 im damaligen Polizeiabschnitt Osterholz und in der späteren Polizeiinspektion Osterholz eine Dienstabteilung.

Bereits in den 90er Jahren begann Schindler, sich für das noch in den Kinderschuhen steckende Thema "Ladungssicherung auf Lkw" zu interessieren. Gemeinsam mit einer Landesarbeitsgruppe der Polizei verfasste er ein Ladungssicherungshandbuch, dass heute bundesweit zum Kontrollstandard der Polizei gehört, heißt es von der Verdener Polizeiinspektion. 2006 wurde die Arbeitsgruppe dafür sogar vom Wirtschaftsrat in Österreich mit einem Preis ausgezeichnet. Ab 2003 durchlief Jürgen Schindler weitere Führungsfunktionen in unterschiedlichen dienstlichen Bereichen, etwa als Leiter des Streifendienstes in Schiffdorf oder des damaligen Polizeikommissariats Lilienthal. Da das Thema Verkehrssicherheit und Verkehrsüberwachung für Schindler während seiner gesamten Dienstzeit stets von großer Bedeutung war, zögerte er nach eigener Aussage nicht lange, als sich ihm im Jahr 2013 die Möglichkeit bot, Leiter der Autobahnpolizei Langwedel zu werden.

"Ich freue mich nun darauf, ab sofort mehr Zeit für Hobbys, Hund und Haushalt zu haben", merkte Schindler in seiner abschließenden Rede an, dass er sich trotz dieser attraktiven letzten Berufsaufgabe nun auf den Ruhestand freut. Als Rennsportfan werde sich der Schwaneweder aber auch in Zukunft weiter für Autos interessieren. Und, er freue sich jetzt auf die Zeit, gemeinsam mit seinem Hund uneingeschränkt seiner Leidenschaft als Jäger nachgehen zu können.

Sein Nachfolger Ulrich Winter, der zuletzt Leiter des Verdener Streifendienstes war, bringt für seinen neuen Dienstposten reichlich Erfahrung mit. Zuvor durchlief Winter viele Stationen bei der Polizei, darunter als Dienstabteilungsleiter im Streifendienst, als Leiter der Verfügungseinheit sowie als Experte für Gefahrenabwehr und Umweltschutz. Auch war er mehrere Jahre im Ermittlungsdienst tätig.

Der Erste Polizeihauptkommissar, der mit seiner Ehefrau in Kirchlinteln wohnt und zwei erwachsene Kinder hat, freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit den 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ein überaus facettenreiches Aufgabenfeld rund um das Bremer Kreuz zu bearbeiten haben. "Autobahnen sind nicht nur als Reisewege für den Individualverkehr oder Transportstrecken für den Schwerlastverkehr. Autobahnen gelten auch als Kriminalitätsrouten", sagt Winter, dem die Entdeckung reisender Straftäter ebenso wichtig ist wie die spezialisierte Verkehrsüberwachung oder die professionelle Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle.

Der Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel umfasst rund 130 Kilometer und reicht von den Anschlussstellen Uphusen-Mahndorf und Posthausen auf der Autobahn 1 und den Anschlussstellen Sebaldsbrück und Walsrode-West auf der Autobahn 27.