Auch in mehreren Schulen im Landkreis gibt es neue Corona-Fälle. (Björn Hake)

Die Corona-Zahlen im Landkreis Verden schnellen weiter nach oben. Von Freitag- bis Montagmorgen wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Verden 150 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis mittlerweile 1174 laborbestätigte Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Gleichzeitig sind inzwischen 664 Personen wieder genesen. 13 Personen werden aktuell stationär behandelt. Elf Personen sind bisher an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis beläuft sich damit auf 499 Personen. Die kumulative Inzidenz der letzten sieben Tage – bezogen auf 100 000 Einwohner – lag am Montag, 9. November, um 8 Uhr bei 215,1.

Über das Wochenende wurden am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium in Achim zwei weitere Corona-Fälle und am Achimer Gymnasium am Markt ein zusätzlicher Fall in der Schülerschaft bekannt. Beide Gymnasien befinden sich bereits im schichtweisen Präsenzunterricht. Auch an der Grundschule Etelsen gab es einen positiv getesteten Schüler, sodass die Schule nun in den Wechselbetrieb geht. Betroffen ist zudem auch die Kindertagesstätte in Posthausen. Hier wurde eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet.