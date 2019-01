Achimer Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonnabend einen Porsche in Bassen gestoppt, der von einem jungen Mann gefahren wurde. Wie jung dieser war, fanden die Polizisten bei der Kontrolle heraus: 15 Jahre alt. Dementsprechend war er das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gefahren. Nachdem die Spritztour durch die Beamten beendet worden war, übergaben sie sowohl den Jungen als auch das Fahrzeug an die ahnungslose Mutter. Gegen den 15-jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.