Sieben verschiedene Stationen mussten die Einsatzkräfte in spe einzeln oder im Team durchlaufen. Dabei ging es unter anderem um Handhabung und Bedienung von Pumpen, Bewegen von Lasten, Bedienen von Motorsägen, Sandsack-Verbau und das Ausleuchten von Einsatzstellen. "Der Ortsverband Achim freut sich, mit Mike Knigge und Hans-Rasmus Steinke zwei neue engagierte Einsatzkräfte gewonnen zu haben. Beide haben nun die Möglichkeit, sich in der Bergung, in der Fachgruppe Wassergefahren oder im Stab als Helfer einzubringen", sagt Öffentlichkeitsbeauftragte Katrin Döring. Die angehenden THW-Kräfte werden zunächst in die einzelnen Einsatzgruppen hineinschnuppern, um später in ihrer gewünschten Einheit die Fachausbildung zu durchlaufen. "Wer ebenfalls Interesse an ehrenamtlicher Arbeit mit moderner Technik und im Katastrophenschutz hat, kann sich jederzeit bei uns melden", sagt Katrin Döring. Mitmachen kann jeder, der das 17. Lebensjahr erreicht hat. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.