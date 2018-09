Achim. Am Montag gegen 14.30 Uhr wurde laut Polizei ein 18-Jähriger nahe des Achimer Bahnhofs von zwei unbekannten Männern überfallen. Das haben die Beamten am Dienstag mitgeteilt. Der Heranwachsende hatte zuvor einen Zug aus Bremen kommend verlassen und war am Bahnhof ausgestiegen. Zu Fuß ging er anschließend in Richtung Goethestraße. Auf dem schmalen Gehweg unterhalb der L 167 sei der junge Mann von den zwei Unbekannten zunächst geschubst worden. Anschließend hat einer der beiden Angreifer das Bargeld aus der Geldbörse des 18-Jährigen genommen.

Mit der Beute ist zumindest einer der beiden Täter weiter in Richtung Goethestraße weitergegangen. Bei dem Vorfall erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern. Einer von ihnen soll etwa 19 Jahre alt sein, 1,90 Meter groß, korpulent und mit dunklem Hautteint. Er soll zudem mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er hat dunkelbraune Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind. Sein Begleiter ist höchstens 1,85 Meter groß und hat dunkelblonde lange Haare mit Zopf. Außerdem trägt er ein Tattoo am Handgelenk. Beide Männer waren dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 0 42 02 / 99 60 entgegen.