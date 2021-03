Achim. Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen durch das Amtsgericht Verden erlassenen Haftbefehl für einen 18-Jährigen aus Achim vollstreckt, wie die Beamten am späten Nachmittag mitgeteilt haben. Der junge Mann steht im Verdacht, mehrere Straftaten – darunter Brandstiftungen – begangen zu haben. Der Haftbefehl wurde am Nachmittag gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Februar und März kam es insgesamt zu drei Fahrzeugbränden im Ortsteil Bierden. Dabei brannten ein Lkw und ein Auto vollständig aus. Ein Vollbrand eines Transporters konnte durch die Freiwillige Feuerwehr noch rechtzeitig verhindert werden (wir berichteten jeweils). „Bei umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und des Polizeikommissariats Achim geriet der Heranwachsende schließlich in den Fokus der Behörden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Und die Ermittler gehen davon aus, dass er mindestens bei einer Tat von einem 18-Jährigen aus Bremen unterstützt wurde. Wie auch bei dem Tatverdächtigen aus Achim wurden bei dem Bremer die Wohnräume durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun Zusammenhänge zu Sachbeschädigungen sowie diversen kleineren Bränden von Gartenstühlen, Holzhütten und Altkleidercontainern im Ortsteil Bierden.

Dabei wird auch geprüft, inwieweit die bei privaten Haushalten abgelegten Briefumschläge mit verdächtigen Substanzen, die am 20. Januar zu einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei geführt hatten, auf den oder die beiden Tatverdächtigen zurückzuführen sind. Wie die Beamten klarstellen, gehen sie aber derzeit nicht davon aus, dass die Täter an jener Briefsendung mit einer verdächtigen Substanz an den Vorsitzenden der Achimer SPD beteiligt sind. Wie berichtet, hatte der Vorsitzende den Brief Mitte Januar zur Polizei gebracht und damit einen Großeinsatz am und vor dem Kommissariat Achim ausgelöst, der auch zur Vollsperrung der Obernstraße geführt hatte. Kurze Zeit später waren dann im Stadtgebiet weitere Briefe aufgetaucht, die jeweils enthaltenen Substanzen stellten sich jedes Mal als ungefährlich heraus.