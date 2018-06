Langwedel. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag einen 18-Jährigen ausgeraubt, der zu Fuß auf dem Heckenweg in Langwedel unterwegs war. Gegen 10.20 Uhr sprachen sie den jungen Mann an und verwickelten ihn nahe der Carl-Friedrich-Straße zunächst in ein Gespräch, heißt es im Bericht der Polizei. Plötzlich und unvermittelt schlug einer der beiden Täter auf den 18-Jährigen ein. Anschließend nahmen sich die Räuber das Handy des Opfers und flüchteten in Richtung Bahnhof. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden zwei Männer, von denen einer mit starkem, vermutlich osteuropäischem Akzent sprach. Beide Täter waren etwa 20 Jahre alt und 1,85 bis 1,95 Meter groß und schlank, berichtet die Polizei. Beide Täter waren dunkel gekleidet, der größere Mann trug zudem eine Cappy, deren Schirm nach hinten gerichtet war. Hinweise zu dem Duo nehmen die Beamten telefonisch unter 0 42 31 / 80 60 entgegen.