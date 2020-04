Die Wahlbriefe wurden am Sonntagabend in der Wümmeschule ausgezählt. (Björn Hake)

Ottersberg. Für die Bürgermeisterwahl, die am Sonntag im Flecken Ottersberg wegen der Corona-Krise als reine Briefwahl stattgefunden hat, hätten 10 500 Bürger ihre Stimme für einen der beiden Kandidaten – Tim Willy Weber (FGBO) oder Reiner Sterna (CDU) – abgeben können. Das Wahlteam rund um Eckhard Bruns von der Gemeindeverwaltung hat in der Wümmeschule die Wahlbriefe ausgezählt. Seinen Angaben nach sind rund 6700 Wahlbriefe nach erfolgter Prüfung letztlich in die Auszählung gegangen. Somit liegt die Wahlbeteiligung bei rund 67 Prozent. Ein Wert, „mit dem man zufrieden sein muss“, wie Bruns auf Nachfrage anmerkte.

Das 20-köpfige Wahlteam, das aus Verwaltungsmitarbeiten bestand, hat mit Handschuhen und unter Einhaltung der Abstandsregeln die Wahlbriefe gezählt und zuvor 190 ungültige Wahlbriefe aussortiert. Der Grund dafür ist laut Bruns, „dass einige Bürgerinnen und Bürger mit dem Prozedere einer Briefwahl offenbar nicht so gut zurechtgekommen sind“. So seien in einigen Fällen die Wahlscheine nicht unterschrieben worden.

Der amtierende Ottersberger Bürgermeister Horst Hofmann (CDU), der am 30. Juni dieses Jahres freiwillig ein Jahr vorzeitig Platz für seinen Nachfolger macht, hatte die noch laufende Auszählung am Sonntagabend natürlich begleitet.