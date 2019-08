Ein 19-Jähriger ist bei Achim ums Leben gekommen. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall in Achim im Landkreis Verden ums Leben gekommen. Ein 22 Jahre alter Fahrer, der in Gegenrichtung unterwegs war, habe den 19-Jährigen beim Überholen auf einer Landstraße übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die beiden Wagen prallten frontal aufeinander. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Wie schwer der andere Autofahrer bei dem Unfall am Montagabend verletzt wurde, war laut Polizei zunächst noch unklar.