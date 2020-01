51 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Baden und Achim bekämpften den Brand in der Bahnhofstraße. (Symbolbild) (Björn Hake)

In einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Achim-Baden hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gebrannt. Dabei wurde ein 19-jähriger Bewohner schwer verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Verden/ Osterholz mit. Der junge Mann hatte das Feuer in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gegen 2.15 Uhr bemerkt, seine Nachbarn gewarnt und war dann in seine Wohnung zurückgekehrt. Als sich der Brand weiter ausdehnte, rettete er sich schließlich mit einem Sprung vom Balkon einer Wohnung im ersten Stock aus dem Haus.

Die Freiwillige Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit 51 Einsatzkräften. Zusätzlich alarmierte Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Sie wurden über Nacht im naheliegenden Feuerwehrhaus durch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes betreut.

Die Wohnung des 19-Jährigen sowie eine weitere Wohnung sind vorerst unbewohnbar. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (var)