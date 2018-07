Freut sich über einen Zuschuss für ihre Monatskarte: Sabine Almeri. Sie stieg als 20000. Passagier in den Sottrumer Bürgerbus ein. Reinhard Klostermann (links) und Wilfried Wolters übergaben ihr den Bonus. (Fr)

Niemand ist so oft mit dem Fahrdienst gefahren, wie Sabine Almeri. Zweimal am Tag benötigt sie den Bus für ihren Arbeitsweg nach Bremen und zurück. Sie hat kein Auto, und deshalb war es für sie ein Segen, dass vor fast drei Jahren der Bürgerbus in der Samtgemeinde Sottrum eingeführt wurde. Als Dankeschön für ihre Treue überreichten ihr am Bahnhof die Fahrdienstleiter Reinhard Klostermann und Wilfried Wolters einen Zuschuss zu ihrer Monatskarte. "Wir hoffen, dass Frau Almeri noch lange den Bus nutzt und begeistert ist, wenn sie das kleine rot-weiße Gefährt sieht", meint der 1. Vorsitzende des Trägervereins, Ulrich Thiart.

Vorstand und Fahrer sind stolz, dass der Bus von der Bevölkerung so gut angenommen wird. Waren es für die ersten 10000 Fahrgäste 624 Tage, so waren es für die zweiten 10000 nur noch 397 Tage, um die stolze Nutzerzahl zu erreichen. Natürlich freuen sich die Ehrenamtlichen über die gute Akzeptanz. Noch schöner aber seien die positive Bestätigung und die Dankbarkeit, die sie im Bus erfahren. "Bürgerbusfahren macht glücklich", so Ulrich Thiart.

Dies gilt nicht nur für die 21 Fahrer, sondern besonders für diejenigen, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Gerade auf dem flachen Land ist das, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, ein großes Problem. Deshalb unterstützt der Bürgerbusverein Sottrum die Initiativen in Scheeßel und Zeven und freut sich, dass in Rotenburg inzwischen ein behindertengerechter Bus im Einsatz ist.

"Die Vernetzung der Bürgerbusse wird weiter verfolgt, und deshalb ist es wunderbar, dass ab dem 2. April eine gemeinsame Haltestelle mit dem Bürgerbus Ottersberg in Stuckenborstel zustande kommen wird", kündigt Thiart an.