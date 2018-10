Die Kreuzung Hauptstraße/Stader Straße soll den Planungen zufolge ausgebaut werden. Aus dem Ortsbild verschwinden wird dann das gegenüberliegende Gebäude, das früher den Aldi-Markt beherbergt hat. (Björn Hake)

Zehn Jahre ist es her, dass die Gemeinde Oyten mit seinem Ortszentrum in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen wurde. Mit gewisser zeitlicher Verzögerung sind bisher zwei der geplanten drei Bauabschnitte abgeschlossen worden, 2014 wurde der „Boulevard“ an der Hauptstraße angelegt, im vergangenen Jahr bekam der Busbahnhof einen komplett neuen Anstrich. Nun soll auch der finale Teil der Ortskern-Umgestaltung erfolgen, der diverse Orte umfasst und über dessen Planung sich der eingerichtete Arbeitskreis „Sanierung Oyten-Ortszentrum“ zuletzt intensiv Gedanken gemacht hat. Über die Ergebnisse diskutiert die Politik in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Gemeindeentwicklung öffentlich am Mittwoch, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal.

Für die Umsetzung ist zunächst einmal vorgesehen, dass das 2008 festgelegte Sanierungsgebiet an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden soll, „um im Zuge der Fortschreibung der Sanierungsziele die laufenden Entwicklungen zu stärken und gleichzeitig neue Entwicklungsmöglichkeiten zuzulassen“, heißt es von der Gemeindeverwaltung. In das Gebiet integriert werden soll im nordöstlichen Bereich des Zentrums die Alte Hauptstraße und das Rathausumfeld mit dem Heimathaus. Nicht mehr Teil der Planungen soll indes das bisher zugehörige kleine Gebiet westlich des neuen Aldi-Standortes an der Hauptstraße sein. Insgesamt würde sich durch die Anpassungen bei grünem Licht der Politik das Rahmenplangebiet für die Sanierung des Ortszentrums um rund 2,5 Hektar auf insgesamt etwa 22,4 Hektar vergrößern.

Umgestaltungen und Erweiterungen

Doch was ist in diesem großen Gebiet geplant, um den Oytener Ortskern attraktiver zu gestalten? Ein erster Maßnahmenplan der Gemeinde Oyten zählt dazu ganze 20 Punkte auf, die bisher mal mehr und mal weniger konkret gehalten sind und auch unterschiedlich großen Aufwand mit sich bringen dürften. Während Punkte wie „Schaffung einer Querungsmöglichkeit“ im Bereich des Rewe-Marktes, „Schaffung von Behindertenparkplätzen“ im Bereich der Grundschule oder „Bauliche Erweiterung des Bürgerzentrums“ im Rathaus wenig Interpretationsspielraum lassen, sieht das bei anderen verorteten Maßnahmen aktuell noch ganz anders aus.

Da wäre etwa der Punkt „Erweiterung des Ortszentrums“ hinter dem alten Aldi-Markt, der im Übrigen zurückgebaut werden soll. Dort war von der Gemeinde über all die Jahre stets ein „Marktplatz“ angestrebt worden, der im Maßnahmenplan nun als „Multifunktionaler Platz“ auftaucht. Außerdem sind in diesem Bereich bis zur Jahnstraße noch nicht näher ausgeführte „Bebauung“ sowie „Aufenthalts- und Grünflächen“ vorgesehen. Auf der anderen Seite der Jahnstraße ist für die derzeitige Schützenhalle im Maßnahmenplan von einer „Optimierung der Gebäudenachnutzung mithilfe von Nutzungskonzepten“ die Rede. Weiterhin als größere Projekte geplant sind die „Umgestaltung Alte Hauptstraße/Am Rathaus“ sowie der „Ausbau des Kreuzungsbereichs zur neuen Erschließung der südlichen Fläche“ an der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung Stader Straße.

Diese im von der Gemeinde veröffentlichen Plan genannten in wenigen Worten grob geschilderten Vorhaben gilt es nun in nächster Zeit mithilfe von konkreten Planungen mit Leben zu füllen. Dafür soll die Politik die Verwaltung jetzt damit beauftragen, „für die Durchführung der vorbereitenden Untersuchung einen entsprechenden Vertrag mit dem Planungsbüro ,cappel + kranzhoff' zu schließen und alle im laufenden Verfahren notwendigen Anträge zu stellen und insbesondere auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und anderer Nutzungsberechtigter im Untersuchungsbereich zu fördern sowie Vorschläge zur beabsichtigten Sanierung entgegenzunehmen“.

Eine Kosten- und Finanzierungsübersicht zu dem dritten und größten Abschnitt der Oytener Ortskern-Umgestaltung wird laut Verwaltung auch erst dann aufgestellt werden können, wenn die Planungen intensiviert worden sind.