Harm Osmers vom SV Baden ist einer von 26 Bundesligaschiedsrichtern in Deutschland. Das bringt jede Menge schwieriger Entscheidungen mit sich.

Wie ist es, innerhalb von bestenfalls 0,7 Sekunden darüber zu urteilen, ob der Zweikampf eben überhaupt ein Foulspiel war und wenn ja, ob es mit der Gelben oder gar Roten Karten zu ahnden ist? Etwa 70 Mitglieder des Clubs Haus Hünenburg haben am Mittwochabend mehr als den Hauch einer Ahnung davon bekommen, welchem Druck die Schiedsrichter in der Fußballbundesliga ausgesetzt sind. Und während die eine Hälfte im Raum nach der auf der Leinwand gezeigten Spielszene spontan den gelben Karton in die Luft reckte, hielt die andere die roten Pappen hoch. Dabei hatte Bundesligareferee Harm Osmers, dessen Schiedsrichterkarriere in Achim ihren Anfang nahm und dessen Heimatverein noch immer der SV Baden ist, doch allen Zuhörern zuvor ausführlich erklärt, worauf es bei der Spielleitung ankommt.

Aber allein ihre Uneinigkeit zeigte, dass egal wie ein Schiedsrichter in dieser Szene entscheidet, er es nie allen recht machen kann. Mit „80 000 gegen Einen“ beschrieb der 34-Jährige, der inzwischen in Hannover lebt und sich derzeit hauptberuflich in Elternzeit befindet, das Gefühl beim Betreten des Platzes. Mit ehrlichen Worten plauderte Osmers, der während seines Vortrags sehr smart wirkte, aus dem Nähkästchen. Zwar pfeift er erst seit drei Jahren in Deutschland höchster Spielklasse, in der er nun rund 30 Partien geleitet hat, konnte darüber hinaus aber auch schon Erfahrungen in der 2. und 3. Liga sowie als Videoschiedsrichter oder vierter Offizieller sammeln. Er ist einer von derzeit 26 Bundesligaschiedsrichtern im Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Einmal um den Oyter See reicht nicht

Und die haben sich ebenso verändert wie der Fußball selbst. Das Spiel ist schneller geworden, athletischer und intensiver – da müssen die Schiedsrichter natürlich mithalten können. „Da reicht es nicht mehr, wie in den 70ern oder 80ern ein Mal die Woche um den Oyter See zu laufen“, sagte Harm Osmers. Damals seien die Akteure sechs bis sieben Kilometer in einer Partie gelaufen, heute spulen Spieler wie Werder Bremens Maximilian Eggestein zwölf Kilometer hinunter – und zehn bis zwölf Kilometer sind es im Schnitt auch für einen Unparteiischen in einer Bundesligapartie. Daher müssen sich Osmers und seine Kollegen fit halten, auch, um immer möglichst gut zum Geschehen positioniert zu sein.

Denn - auch das ist eine gewaltige Entwicklung – vor 40 Jahren fingen drei TV-Kameras das Spielgeschehen ein, heute sind es im Schnitt 20, denen nichts entgeht und mit deren Hilfe auch der Schiedsrichter und seine Leistung kontrolliert werden können. „Die Fernsehwahrheit zählt am Ende des Tages“, weiß Harm Osmers, der immer froh sei, wenn er sonnabends auch das Aktuelle Sportstudio überstanden habe, ohne, dass in dem Beitrag seine Leistung im Mittelpunkt steht.

Dass er als Schiedsrichter „immer Auswärtsspiele“ hat, daran hat sich der junge Mann, der in Hemd, Sakko und weißen Sneakern gekleidet launig von seinem Nebenjob erzählte, längst gewöhnt. Er fokussiert sich immer auf den Spieltag und bereitet sich die Woche über bestmöglich darauf vor. „Ich richte alles darauf aus“, betonte Harm Osmers, dessen Prämisse nach dem Anpfiff es ist, so schnell wie möglich die Führungsspieler beider Teams ausfindig zu machen. Über diese könne er ihre Mitspieler oft besser erreichen und auf sie einwirken. „Denn auf dem Platz wird viel geredet“, berichtete er und während er mit Herr Schiedsrichter, Harm, Herr Osmers, Schiri oder Ey angesprochen werde, „dutze ich ausnahmslos alle Spieler“. Damit sei er bisher gut gefahren.

Wichtig sei ebenso, sowohl sich selbst als auch den Spielern gegenüber ehrlich zu sein. Da in jeder Schiedsrichterkabine auch ein Fernsehgerät stehe, „will ich in der Halbzeit schon wissen, ob meine Entscheidungen vorher richtig waren“, sagte Harm Osmers. Und sollte er auf dem Weg zum Wiederanpfiff von Spielern dann darauf angesprochen werden, würde er Fehler ehrlich einräumen. „Das kommt gut an“, hat er gemerkt. Dass bei durchschnittlich 220 Entscheidungen, die er in 90 Minuten treffen muss, Fehler passieren, streitet Harm Osmers nicht ab. Im Gegenteil: Manchmal müsse ein Schiedsrichter sie auch in Kauf nehmen. Denn gerade bei den nicht spielentscheidenden Situationen – etwa bei der Frage, wer einen Einwurf zugesprochen bekommt – ist es aus seiner Sicht besser, schnell zu entscheiden.

Denn die Akzeptanz von Spielern und Zuschauern sei am höchsten, wenn ein Schiedsrichter nach 0,7 Sekunden urteilt, mit zunehmender Dauer sinkt diese Akzeptanz. „Die vergangene Zeit wird dem Schiedsrichter als Unsicherheit ausgelegt oder die Leute glauben, er wurde von einer Mannschaft beeinflusst.“ Dagegen gelte für spielentscheidende Situationen wie die Elfmeterfrage: „Da muss man sich alle Zeit nehmen, denn diese Entscheidung muss richtig sein. “Als Schiedsrichter habe er zwischen schwarz und weiß zu entscheiden, aber eben auch eine Grauzone zur Verfügung, in der er sich bewegen kann. In dieser Grauzone hält Osmers es aber für außerordentlich wichtig, dass ein Referee die gleichen Maßstäbe ansetzt, also ähnliche Vergehen mit gleicher Schärfe wertet. Diverse Zuhörer in der Hünenburg hatten sofort ein Beispiel aus dem jüngsten Pokalkracher Dortmund gegen Werder parat, in dem zwei Handspiele auf beiden Seiten unterschiedlich vom Unparteiischen bewertet wurden.