Die Künstlergruppe "Montagsmalerinnen" haben den Kalender gestaltet. Schon im Sommer sind sie damit angefangen. (FOCKE STRANGMANN FOTOS)

Adventskalender gibt es im letzten Monat des Jahres viele unterschiedliche – mit leckeren Schokoladen-Spezialitäten, kleinen Spielsachen und anderen Überraschungen, selbstgemacht oder gekauft. Ein besonderer Kalender mit täglich wechselnden Motiven ist bis Heiligabend im Fenster der Bücherkiste Riede von Katrin Göstemeyer zu sehen. Die „Montagsmalerinnen“ um Ursula Balke haben ihn unter dem Motto „Kunst und Literatur in der Adventszeit“ gestaltet. Am Dienstag wurden die ersten beiden Seiten, in der Mitte mit vier großen Ringen zusammengehalten, aufgeschlagen. 24 weihnachtliche Wintermotive werden an den Tagen bis zum 24. Dezember zu sehen sein. Kleine beleuchtete weiße Häuschen sorgen in der Dunkelheit neben der Leuchtreklame für ein besonderes Licht.

Der Adventskalender feiert in Riede Premiere. Katrin Göstemeyer, die dem Buchhändler-Netzwerk angeschlossen ist, hatte solch eine Aktion gesehen und daraufhin Ursula Balke schon im Februar angesprochen. „Eigentlich war wieder eine Ausstellung mit Glühwein und Kerzen geplant, doch das ging dieses Mal nicht“, erklärt die Bücherkisten-Inhaberin und sieht sich durch Corona ausgebremst.

Winterliche Impressionen

Ursula Balke griff die Idee gerne auf, weil es eine Möglichkeit ist, dass die Montagsmalerinnen ihre Werke im Ort präsentieren. Doch nicht nur die abfotografierten Gemälde und auch Fotos, sondern auch passende Gedichte und Rezepte schmücken groß angelegt die einzelnen Doppelseiten. „Wir haben ein halbes Jahr darauf hingearbeitet“, sagt Ursula Balke. „Im Sommer war es nicht einfach, Adventsbilder zu malen“, musste sie feststellen.

Zu sehen sind zum Beispiel verschneite Tannenzweige, Schlittschuhe, Bratapfel, die Sonne über der Schneelandschaft und Glühweingläser. Doch mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten, denn die Rieder und Gäste des Ortes sollen sich – wie andere Leute bei ihrem persönlichen Adventskalender zuhause – 24 Tage lang überraschen lassen. Zu den Künstlerinnen zählt die Riederin Anne Seevers, die seit 2011 zur Malgruppe gehört. „Die Idee wurde mit Eifer aufgenommen. Jede von uns stöberte in ihrem Bilderschatz oder erstellte neue Bilder sowie die passende Begleitseite“, berichtet sie. „Der Weihnachtsbaum am 24. Dezember ist im Wohnzimmer das schönste Schmuckstück. Was aber, wenn er brennt? Das Gedicht erzählt davon. Und was ist, wenn man gar keine Weihnachten feiern kann – aus welchen Gründen auch immer? Das hat mich bewegt,“ erklärt Angela Jöstingmeier ihre Doppelseite. Ihr Mann Uwe hat durch zwei Fotos auch seinen Teil zum Rieder Adventskalender beigetragen. Zwei Herbstblätter mit Frost bedeckt und eine Winterszene aus seinem Heimatort Schwarme werden im Lauf der nächsten Tage zu sehen sein.

„Ich schätze die Bücherkiste mit ihren Ausstellungen, Lesungen und weiteren Aktivitäten und habe mich sehr gefreut, an einem Adventskalender mitgestalten zu dürfen“, gesteht Friederike Preuß, die passend zur Jahres- und Adventszeit winter- und weihnachtliche Motive auswählte. Einen Eisvogel, weil sie die Natur und Tiere liebt, malte Cornelia Koberstein aus Riede, deren Hobby ihr Garten, das Malen, die beiden Katzen und das Fotografieren ist. Sie ist seit Anfang an bei der vor zehn Jahren gegründeten Gruppe der Montagsmalerinnen dabei und steuerte als Zweites das Bild „Weiße Stille“ zum Kalender bei.

Die Thedinghauserin Gesche Duch malte erstmals in einem Volkshochschul-Kursus Aquarelle und betätigt sich jetzt bei den Montagsmalerinnen unter der Leitung von Ursula Balke. „Dabei kann ich abschalten und den Alltag vergessen, ob zu Hause oder im Urlaub einfach Pinsel, Farben und Zeichenblock mitnehmen, und schon kann man starten“, bringt sie ihre Begeisterung fürs künstlerische Hobby auf einen Nenner.

Ursula Thomas vom Freundeskreis der Montagsmalerinnen ist Hobbyfotografin und hat sich auf die Natur im Wandel der Jahreszeiten spezialisiert. „Ich fotografiere Bäume, wie sie sich von Monat zu Monat verändern, mag Parkbänke in freier Natur. Ich bin fasziniert von Wasserspiegelungen, fotografiere Bäume, wenn sie sich nicht bewegen, und Insekten. Und sie lässt sich inspizieren vom Licht und den verschiedenen Farben des Himmels. Mit Raureif bedeckte Landschaften, Nebel und stahlblauen Himmel verbindet sie mit Winter sowie Weihnachten und stellte deshalb die Motive Kerze, Gebäck, Schlittschuhe und Glühwein zur Verfügung. Es sind also bis Heiligabend abwechslungsreiche Motive im Rieder Schaufenster zu entdecken. Alleine deshalb lohnt sich schon bis Weihnachten ab und an ein Blick durch die Scheibe der Bücherkiste an der Thedinghauser Straße.