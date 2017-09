Rettungskräfte im Einsatz am Pkw der verunfallten, jungen Frau. (Polizei Rotenburg)

Der Wagen der Frau prallte am Samstag in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Laster zusammen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten die Frau demnach aus dem Wrack und brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt, die Unfallursache zunächst unklar. (lni)