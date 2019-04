Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Stefan Puchner/dpa)

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Ottersberg lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach kam er gegen 21 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen von der Grasdorfer Straßer ab. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug mehrere Leitpfosten um und prallte seitlich gegen einen Baum. Wie es im Bericht heißt, wurde er daraufhin aus dem Auto geschleudert. Dabei erlitt der Fahrer schwere Kopfverletzungen. Die Kreisstraße 7 wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für eineinhalb Stunden voll gesperrt. (mmi)