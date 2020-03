Das Projekt „3000 Schritte für die Gesundheit“ gibt es bereist seit 2016 in Niedersachsen. Ins Leben gerufen wurde es vom Niedersächsischen Turnerbund (NTB), um ältere Menschen durch gemeinsame Spaziergänge zu mehr Bewegung zu animieren. Mittlerweile wird es bereits an 16 Standorten im Land umgesetzt und doch schafft die Stadt Achim mit ihrer Teilnahme an dem Projekt eine kleine Premiere. Erstmals haben sich für die Umsetzung der Aktion vor Ort nämlich gleich drei Sportvereine zusammengetan. Der TSV Achim, der TSV Uesen und der TV Baden machen bei dem neuen Angebot für die Achimer gemeinsame Sache.

„Der NTB hat das Projekt bei uns vorgestellt und mir war gleich klar, dass es zwar ein tolles Angebot ist, aber dass die Organisation für einen Verein alleine zu viel ist“, berichtet Ingrid Heger vom TSV Achim. Also habe sie sich an die anderen Vereine gewandt und die waren sofort Feuer und Flamme. Am Dienstag, 31. März, soll die Aktion nun in Achim starten. Von da an geht es wöchentlich – immer dienstags ab 14 Uhr – vom Clüverhaus aus los zu einem gemeinsamen Spaziergang.

Mit den 3000 Schritten aus dem Titel der Veranstaltung nehmen die Organisatoren es allerdings nicht ganz so genau. „Wir wollen erst einmal langsam anfangen“, erklärt Birgit Türk vom TSV Uesen. Schließlich gehe es hauptsächlich darum, dass die älteren Menschen Kontakte knüpfen und sich ein bisschen bewegen könnten. Ein Spaziergang in Gesellschaft stärke schließlich nicht nur Muskeln, Gelenke und das Herz-Kreislauf-System, sondern die sozialen Kontakte würden auch das seelische Wohlbefinden erhöhen.

„Wir wollen uns ohne große Anstrengung und Ausrüstung an der frischen Luft bewegen, miteinander ins Gespräch kommen und unsere Stadt erkunden“, heißt es in der kleinen Broschüre, die die Vereine für die Aktion erstellt haben und die unter anderem im Rathaus, in der Tourstinfo und im Generationenhaus erhältlich ist. Stationen, die bei den Spaziergängen angesteuert werden könnten, sind unter anderem das alte Rathaus, das Amtsgericht, das Lindemann'sche Schloss oder das Glockenspiel. Die erste Tour haben Heger und Türk bereits geplant.

Dialoge und kleine Denksportaufgaben

„Zu Beginn soll es vom Clüverhaus zum Rathauspark gehen“, beschreibt Heger. „Dort machen wir am Pavillon eine Rast und den Teilnehmern werden zur Unterhaltung kleine Denksportaufgaben gestellt.“ Auf diese Weise fördere man auch den Dialog untereinander. Vom Pavillon aus gehe es dann durch die Fußgängerzone wieder zurück zum Clüverhaus. Insgesamt hat die Strecke eine Länge von rund zwei Kilometern. Wer Lust hat, könne auf dem Weg auch noch die Fitnessgeräte am Rathauspark ausprobieren. „Aber wir wollen die Teilnehmer natürlich nicht überfordern.“ Wichtig sei, dass das Angebot für alle offen ist. Auch ältere Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, können teilnehmen.

Die Vereine hoffen, über die Aktion bestenfalls auch neue Mitglieder gewinnen zu können. „Vielleicht entdeckt der ein oder andere durch die Spaziergänge seine Freunde am Sport. Man ist schließlich nie zu alt, um mit Bewegung anzufangen“, ist Heger überzeugt. „Um bei den Spaziergängen mitzumachen, muss man aber kein Vereinsmitglied sein.“

Die Hoffnung des Organisationsteams ist, dass sich der wöchentliche Spaziergang langfristig in Achim etabliert. „Ich würde mir wünschen, dass wir einen festen Stamm an Teilnehmern haben, mit dem wir die Veranstaltung auch weiter entwickeln können“, sagt Türk. Diese könnten sich dann beispielsweise auch bei der Auswahl der Strecke mit einbringen. „Bei all der Arbeit, die wir in die Vorbereitung gesteckt haben, würden wir uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Achimer das Angebot annehmen.“