Ein großer Polizeieinsatz war am Sonntagabend an der Bremer Straße ausgelöst worden: In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein 32-jähriger Mann leblos aufgefunden worden. Erste Erkenntnisse vor Ort hatten nach Angaben der Beamten die Befürchtung ergeben, dass der Mann durch ein Gewaltverbrechen zu Tode gekommen war.

Spuren ausgewertet

Daher wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungen veranlasst und Zeugen befragt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Verden dürfte der Mann aber ohne äußere Einwirkungen gestorben sein, wie sie nach ersten Ermittlungen mitgeteilt haben – die Ermittlungsarbeit ist jedoch noch nicht abgeschlossen.