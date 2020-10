Symbolbild (Karl-Josef Hildenbrand/DPA)

Das Gesundheitsamt des Landkreises Verden hat von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag 36 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Kreisgebiet registriert. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um elf Frauen und 25 Männer, 17 von ihnen leben im Nordkreis, 19 im Südkreis. Die sogenannte kumulative Inzidenz an Corona-Fällen für die zurückliegenden sieben Tage – bezogen auf 100 000 Einwohner – liegt damit aktuell bei einem Wert von 78,0 (Stand: Donnerstagmorgen 8 Uhr). Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 66,4 gelegen und damit erstmals über der Grenze von 50, durch die, wie berichtet, ab Sonnabend im Landkreis Verden ergänzende Einschränkungen zur bestehenden Corona-Verordnung des Landes in Kraft treten werden.

Pflegeeinrichtung in Thedinghausen betroffen

Die neuen Fälle schließen laut Landkreis Positivtestungen bei vier Mitarbeitern der Tagesförderstätte beziehungsweise der Werkstätten der Waldheim-Gruppe und einer Bewohnerin einer betroffenen Außenwohngruppe ein. Auch in der kreiseigenen Pflegeeinrichtung Haus in der Bürgerei in Thedinghausen wurde nun eine Pflegekraft positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat umgehend die Testung der gesamten betroffenen Station sowie des Pflegepersonals, welches Kontakt zu der positiv getesteten Beschäftigten hatte, veranlasst. Mit Ergebnissen ist voraussichtlich erst am Wochenende zu rechnen.

Damit sind im Landkreis insgesamt 548 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. 404 von ihnen sind inzwischen wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen. Es befinden sich derzeit vier Infizierte in stationärer Behandlung.