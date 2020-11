Im Kreis Verden gilt, wie hier in der Achimer Fußgängerzone, eine generelle Maskenpflicht überall dort, wo Menschen den Mindestabstand nicht einhalten können. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Im Kreis Verden, der mit einer 7-Tage-Inzidenz von 221,7 (Stand: Donnerstagmorgen) den vierthöchsten Wert in Niedersachsen aufweist, wird bisher an eine Verschärfung der Maskenpflicht nicht gedacht. Landrat Peter Bohlmann steht auf dem Standpunkt, dass die Verordnung vom 2. November ja bereits regelt, dass überall dort, wo Menschen zueinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten können, sie eine Maske tragen müssen. „Das gilt generell fürs Kreisgebiet und von daher sehen wir bisher keinen Anlass zu einer Überregulierung“, sagte Kreissprecher Ulf Neumann. Zumal die Vorschrift auch für die Fußgängerzonen in Achim und Verden sowie die Wochenmärkte dort gilt. Wenn der Vorstoß der Kreiskommunen käme, darüber hinaus etwa Maskenpflicht-Schilder aufzustellen, müsste Landrat Bohlmann dies abwägen und letztlich entscheiden.

Dem Gesundheitsamt wurden von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen 56 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis beläuft sich auf 466 Personen. Neun weitere positive Fälle kamen wegen Nachtestungen in einer Achimer Pflegeeinrichtung zustande, in der elf Bewohner und drei Pflegekräfte erkrankt sind. Die von Corona betroffenen Pflegeeinrichtungen in Ottersberg, Thedinghausen und Dörverden waren in den Nachtestungen alle negativ. An den Berufsbildenden Schulen Verden sind drei weitere Schüler sowie an der Grundschule Nicolaischule ein Schüler erkrankt, die Schule wechselt in den schichtweisen Präsenzunterricht. In der Kita Uesen wurden eine angehende Erzieherin und in der Kinderoase am Stadtwald in Achim ein Kind positiv getestet.