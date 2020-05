Bei einem Feuer in Achim kam eine 62-Jährige ums Leben. (Christian Butt)

Ein 62-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Brand in Achim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 21.30 Uhr starken Rauch aus einer Wohnung an der Herbergstraße. Die Polizei evakuierte daraufhin das Gebäude mit mehreren Wohnungen.

Der 62-jährige Mann starb in der betroffenen Wohnung. Außerdem wurde eine ältere Bewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.