Die Rettungskräfte konnten das Leben des 74-Jährigen nicht mehr retten (Symbolfoto). (Björn Hake)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 zwischen Hellwege und Ahausen ist am Dienstagnachmittag ein 74-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Ahausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sottrum und Hellwege befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeugwrack. Für den Senioren kam jedoch die Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.