In Thedinghausen haben 80 Jungen und Mädchen der Gudewill-Schule ihre Zeit an der Oberschule beendet. Am Freitag wurden sie bei einer Abschlussfeier in der Aula verabschiedet. Die Absolventen:

Klasse 10a: Alhaier, Regina; Betker, Nicole; Büsselmann, Inga; Fanigliulo, Angelique; Hintze, Bendix; Klefker, Celine; Kolkmann, Carina Michelle; Lefers, Lars; Lefers, Lukas; Luttmann, Michel; Mierau, Daniel; Osmer, Marvin; Partenheimer, Nele; Rattinger, David; Schumacher, Simon; Stirmer, Pia; Turowski, Jan; Winter, Jasmin.

Klasse 10b: Berger, Lenny; Beuershausen, Dana; Brüggemann, Yasmina; Clausen, Carina; Fuchs, Fabian; Görmez, Juan; Kesen, Dilara; Klein, Joshua; Köskeroglu, Johannes; Lühmann, Svenja; Makshana, Albiona;

Möller, Nina; Nazarenko, Nicole; Oetting, Bjarne; Poersch, Nina; Rattinger, Anastacia; Rode, Norick; Schaf, Michelle; Theilen, Julia; Thompson, Friederike; von Ahsen, Alina; Weigel, Isabella.

Klasse 10c: Barakat, Hevi; Ehrhardt, Leonie; Engeln, Leonie; Fastovets, Jennifer; Finke, Nehle; Frech, Lukas; Gieschen, Pia; Goroncy,Amadeus; Guckeisen, Yella; Keskic, Nadja; Merker, Evelyn; Müller, Antonia; Nitschke, Niklas; Rosenboom, Calvin Maurice; Sassenberg, Marlon; Sawazky, Leonie; Scheer, Anastasia; Schreiter, Sina Sofia; Schwender, Pascal; Schwender, Patrick; Wiechert, Laura.

Klasse 10z: Achtmann, Jasmin; Asendorf, Paul; Emmerich, Josie; Hübner, Lena; Jäger, Milena; Meyer, Nico;

Radke, Mariella; Seekamp, Merle; Spille, Hanna-Sophie; Terentjew, Emely; Wilflingseder, Kevin.

Klasse 9a: Alnergis, Mohammed; Richert, Leon. 9b: Gerken, Thomas; Hachmeister, Lena; Kröger, Malin; Raim, Seren. 9c: Koberstein, Tim; Weiermüller, Jasmin.