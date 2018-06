Die Abgänger der Gudewill-Schule in Thedinghausen. (Gudewill-Schule, FR)

Thedinghausen. An der Gudewill-Schule in Thedinghausen haben 80 Mädchen und Jungen die Schulzeit an der Oberschule beendet. Wie Direktor Marcus Dell mitgeteilt hat, gehen 29 Jugendliche nun zu einer berufsbildenden Schule, 24 wählen den Übergang zu einem Gymnasium, 23 beginnen eine Ausbildung und 4 Schüler absolvieren freiwillig ein soziales Jahr.

Die Absolventen,

Klasse 10a: Behnke, Leander; Bogert, Emily; Döhling, Niklas; Fidan, Özgür; Hardt, Viktor; Hasemann, Mika; Hoppe, Dorina; Isensee, Thorben; Kinast, Nathan; Koberstein, Ellis; Lauerwald, Svenja; Melling, Enrico; Moeller, Anna-Lena; Preuße, Beeke Male; Purnhagen, Tjark; Reinhardt, Mayra; Schön, Pascal; Schreiter, Lucas; Undav, Sultane; von Hollen, Johanna; Zimmermann, Mark Sören.

10b: Baier, Jean-René; Behrens, Antonia; Hagenbucher, Clara; Henze, Sarah; Hüneke, Collin; Jetke, Leon; Jörns, Lasse; Kaiser, Jacqueline; Kehlenbeck, Hauke; Kuppe, Delia;

Merker, Evelyn; Mosemann, Scott; Myustedzheb, Ayhan; Röpke, Nane Sophie; Runge, Yasmin; Scheling, Isabel; Scheling, Lina; Spille, Maite; Tannhäuser, Tom; Timke, Jacqueline.

10c: Behlmer, Karina; Bormann, Jannis; Deubeler, Naja; Gätjen, Jessica; Hemminghaus, Kyana; Kühn, Lennard; Laarz, Sabrina; Leusche, Laura; Mahlstädt, Robin; Meyer, Jan-Frederik; Osmer, Jannik; Peters, Carla Marie; Röpke, Laura Marie; Sawtschuk, Jannis; Schwiebert, Janik; Slawik, Jan Rubens; Stührmann, Lena; Tries, Alina; Unger, Michael; Veit, Sue Noelle; Wentzel, Svenja; Wolkenhauer, Fabian; Zacchino, Pia.

10z: Bäder, Liane; Bandmann, Marah; Brandt, Michelle; Eichler, Tom Alexander; Jäger, Johanna; Pracht, Jennifer; Ranft, Jan Christian; Rohde, Benedikt; Schumacher, Eric; Strüßmann, Torge; Wegner, Justina.

9a: Betker, Natalie; Mai, Marvin; Scheling, Nick; Dur, Evin; Gerlin, Anita.