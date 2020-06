Fünftes Todesopfer aus Oytener Heim

89-Jährige stirbt am Coronavirus

Kai Purschke

Im Landkreis Verden ist nunmehr die fünfte Person in dem vom Coronavirus-Ausbruch betroffenen Pflegeheim in Oyten an der Infektion gestorben. Derweil sind die Tests in allen Altenheimen in der Gemeinde negativ.