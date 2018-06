Osterholz-Scharmbeck. Ein Vorentwurf für eine Bauplan-Änderung hat im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung für Streit und Kopfschütteln gesorgt. Die Stadtverwaltung möchte für den Bereich „Lange Heide Ost und West“ in Heilshorn die Mindestgröße für Baugrund auf 900 Quadratmeter senken. Das wiederum stößt bei Grünen, Linkspartei und Bürgerfraktion auf wenig Gegenliebe, wie sich bei der Beratung herausstellte. Jetzt soll eine Ortsbegehung am 20. Februar für Durchblick sorgen.

Dieser war in der Fachausschuss-Sitzung am 19. September vergangenen Jahres scheinbar schon vorhanden. Mit zehn Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung wurde die Verwaltung damals mit der sogenannten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung beauftragt. Ortsvorsteher Holger Heier (SPD) warb im September 2017 für das Vorhaben. „Da Bauplätze in Heilshorn sehr rar sind, kann man mit 900 Quadratmetern gut leben“, sagte Heier. Widerrede gab es keine, eine Beratung fand nicht statt. Im Januar 2018 aber stimmten Anja Heuser (Grüne), Christopher Schulze (Linke) und Wilfried Pallasch für die Bürgerfraktion dagegen. Was ist passiert?

Stadtdezernent Sven Uhrhan versteht die Welt nicht mehr. Erst habe man sich darauf verständigt, Bauland im Stadtgebiet zu schaffen, nun würden zahlreiche Gründe vorgebracht, warum es an verschiedenen Stellen nicht möglich ist, machte Uhrhan seinem Ärger Luft. Denn eigentlich sei die Infrastruktur in Heilshorn ideal, betonte er. Durch die Landesstraße ist die Ortschaft „erstklassig“ erreichbar. Es gibt Arbeitsplätze in der Nähe, und für Kinder sei eine Ganztagsunterbringung in der Krippe möglich, steht für Uhrhan fest.

Keine Flächen in der Stadt

Auch ein Appell von SPD-Mann Jörg Monsees an die Gegenseite verhallte scheinbar ungehört. „Es gibt viele, die dringend darauf warten, bauen zu können“, sagte er. „Wir haben doch gar keine Flächen mehr in der Stadt“, schob er hinterher.

Um das zu ändern, möchte die Stadtverwaltung die seit 1977 festgelegte Mindestgrundstücksgröße für drei Gebiete in Heilshorn neu vorgeben. Zurzeit gilt für den Bereich westlich der Bremer Heerstraße (L 135), dass ein Baugrundstück mindestens 1000 Quadratmeter groß sein muss. Östlich der Landstraße muss Bauland mindestens 2000 Quadratmeter messen, damit eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Diese Vorgaben seien aber nicht mehr zeitgemäß, argumentieren die Fachleute im Rathaus. Bauwillige würden heutzutage kleinere Grundstücke bevorzugen. Mit einer Bauplan-Änderung könnte man dieser Zielgruppe neue Angebote machen. Und wer einen Teil seines großen Grundstücks verkaufen möchte, könnte es als Bauland anbieten.

Ziel ist es, „die vorhandenen Nachverdichtungspotenziale auszuschöpfen und die Eigenentwicklung zu fördern, ohne das städtebauliche Grundgerüst in Frage zu stellen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Statt 90 Wohneinheiten könnte Heilshorn bald 120 Wohneinheiten vorweisen. Wobei die Stadtverwaltung laut Fachbereichsleiter Frank Wiesner kurz- bis mittelfristig mit rund zehn zusätzlichen Wohneinheiten rechnet. Man möchte Bauwilligen vielmehr ein Zeichen setzen. Axel Kook (FDP) hält nichts davon, die Vorgaben zu ändern. „Ich bin wohl als Einziger übrig, der es damals beschlossen hat“, sagte Kook. „Wir hatten uns gehörig den Kopf darüber gemacht“, erinnerte er sich. „Wir wollten damals keine Verdichtung.“ Lieber sollte man versuchen, Neubürger dichter an die Innenstadt zu holen, schlug er vor.

Für Anja Heuser von der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen stehen Naturschutz-Belange im Vordergrund. Die Lage der Baugrundstücke in Waldnähe verlange besondere Beachtung. Ein Anwohner hatte im Anhörungsverfahren darauf aufmerksam gemacht, dass dort Tiere lebten, die unter Schutz stünden. „Der Grünspecht nistet dort“, sagte Heuser. „Da hat sich etwas geändert durch Nichtbebauung über Jahre.“

Christopher Schulze (Die Linke) wollte nicht über die Sache entscheiden, ohne vor Ort gewesen zu sein. Deshalb beantragte er, die Abstimmung zu vertagen. Sein Antrag wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss-Vorsitzende Peter Schnaars wies darauf hin, dass es lediglich um einen Vorentwurf gehe. Und über den könne sofort abgestimmt werden. Denn bis zum verpflichtenden Satzungsbeschluss, würden weitere Beratungen noch folgen.

Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion ließ sich nicht nehmen, in der Diskussion mitzumischen. Er betonte, dass es sich nicht einfach um eine „Angebotsplanung“ handele. Es gehe nicht allein darum, dass jemand sein Grundstück verkaufen könne, wenn er es wolle. „Wer es bebauen kann, wird beim Finanzamt anders veranlagt“, rief Pallasch in Erinnerung. Wer Bauland habe, zahle eine höhere Grundsteuer. „Nur wer verkauft, hat einen Vorteil.“