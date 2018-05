Hans-Jürgen Krahn (rechts) übernimmt den Vorsitz des Sottrumer Heimatvereins von Erich Schnackenberg, der sein Amt nach 16 Jahren niederlegte. (Fr)

Sottrum. Für Erich Schnackenberg war es ein durchaus schwerer Abschied: Nach 16 Jahren im Vorstand des Heimatvereins Sottrum hat er sein Amt an Nachfolger Hans-Jürgen Krahn übergeben. Während seiner Amtszeit wuchs der Verein kontinuierlich, heute hat er 500 Mitglieder – fast doppelt so viele wie 1997. Aber, und das sieht der langjährige Vorsitzende realistisch: "Es war an der Zeit, Jüngere ins Boot zu holen." Schon vor zwei Jahren hatte er sich um einen Nachfolger bemüht – ohne Erfolg. "Mit Hans-Jürgen Krahn haben wir jetzt einen guten Mann gefunden", ist er überzeugt.

Der ehemalige Sottrumer Bürgermeister wird zweifelsohne in große Fußstapfen treten, denn in seiner Laufbahn konnte Erich Schnackenberg so manchen Erfolg für den Heimatverein, aber auch für die Gemeinde Sottrum verbuchen. So wurde das Heimathausgelände während seiner Amtszeit nach und nach zu dem, was es heute ist. Standen damals nur Heimathaus, Spieker und Backhaus, kamen 1999 die Durchfahrtsscheune, 2002 der Brunnen und 2003 die Remise hinzu. Auch der Imkerstand und der Bauerngarten wurden während der Amtszeit des Sottrumers installiert. Besonders gerne aber denkt Schnackenberg an 2005 zurück: "Sottrums 800-Jahr-Feier war schon ein besonderes Highlight."

Auch die Tatsache, dass es dem Verein gelang, einen großen Schritt in Sachen Nachwuchsarbeit zu gehen, macht den ehemaligen Vorsitzenden stolz: "Sowohl unsere Beteiligung am Kinderferienprogramm als auch die Kreativ-Gruppe für Kinder sind wichtig für die Zukunft", ist er überzeugt.

Das Projekt, das Schnackenberg aber besonders am Herzen lag, befindet sich auf dem Dachboden des Heimathauses: die Ausstellung historischer Gerätschaften und Einrichtungen. "Es war wichtig, dass wir die Exponate noch den nächsten Generationen zugänglich machen", sagt er.

Für sein jahreslanges Engagement dankte ihm während der Versammlung, zu der eine Rekord-Besucherzahl von 120 Mitgliedern verbucht werden konnte, schließlich nicht nur der Vorstand. Auch Sottrums Bürgermeisterin Christa Kirchhof, seine Vereinskollegen Hans-Richard Buthmann und Helmut Röhricht sowie Schützenvereins-Vorsitzender Achim Figgen sprachen ihren Dank aus. Offizielle Wertschätzung hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben: Schnackenberg wurde mit der allerersten Bürgermedaille der Gemeinde Sottrum ausgezeichnet.

Aber auch wenn er seinen Posten jetzt abgegeben hat: Dem Heimatverein wird er trotzdem mit ähnlich viel Elan treu bleiben: "Ich werde Hans-Jürgen Krahn im ersten Jahr noch unter die Arme greifen." Der freut sich übrigens auch schon auf seine neue Aufgabe: "Als ich gefragt wurde, ob ich es machen würde, habe ich sofort Ja gesagt." Der Heimatverein sei wichtig für die Gemeinde Sottrum und habe schon seit jeher einen besonderen Platz in seinem Herzen gehabt. "Erich und ich werden auch weiterhin viele Dinge gemeinsam machen", erklärt er. Eins jedoch überlässt er Schnackenberg dann doch ganz: die Mitarbeit in der Gruppe Haus und Hof. "Leider bin ich handwerklich nicht sehr geschickt", schmunzelt Krahn.

Und der scheidende Vorsitzende? Der hat sich vorgenommen, etwas kürzer zu treten. "Früher war es immer so, dass ich oft nicht da war, wenn meine Enkel anriefen." Die Antwort darauf, wo sich Opa denn herumtreibe, war immer die gleiche: beim Heimathaus... "Das soll sich jetzt ändern." Außerdem hat auch seine Frau Ursel schon Anspruch angemeldet: "Wir wollen wieder häufiger mit dem Rad los, das ist unser gemeinsames Hobby", erzählt der scheidende Vorsitzende.