Die komplette Farbpalette benutzt Malerin Andrea Köhn für ihre Werke. Am Sonntag fand die Vernissage ihrer Ausstellung „Die Freiheit, nichts zu schildern“ statt. (Focke Strangmann)

„Voll in Farbe“ – unter diesem Motto stehen die diesjährigen vom Kunstverein Achim organisierten Ausstellungen im Haus Hünenburg. Den Auftakt dazu machen nun die Werke der Künstlerin Andrea Köhn aus Bielefeld. Zu ihrer Ausstellung „Die Freiheit, nichts zu schildern“ fand am Sonntagvormittag die Vernissage statt, bei der Akkordeonistin Mariska Nijhoff für die musikalische Untermalung sorgte. Und bei der Vernissage wurde schnell deutlich, dass Köhns Werke dem Motto des Kunstvereins wahrlich gerecht werden, verwendet die Künstlerin in ihren abstrakten Bildern doch quasi die komplette Farbpalette.

Von „delikaten Farbmischungen“ sprach Kunsthistorikerin Gesine Harms bei der Einführung und betonte auch die Wichtigkeit der Farben für diese Kunstform im Allgemeinen: „Die Farbe ist die Seele der Malerei.“ Köhn habe einen ganz eigenen Stil der ungegenständlichen Malerei entwickelt. So arbeite sie häufig mit zwei Methoden in einem Bild, dem spontan entwickelten Farbspiel und konstruierten geometrischen Figuren. „Und obwohl die Bilder nicht perspektivisch geprägt sind, entsteht doch eine Räumlichkeit“, befand Harms mit Blick auf Köhns Werke.

Die 1959 geborene Künstlerin hat sogar eine kreisverdener Vergangenheit, ging sie doch, als sie in Hoya aufwuchs, in Verden zur Schule. Die Ausstellung im Haus Hünenburg ist nun aber ihre erste in Achim. „Das hat sich total gut ergeben“, erklärte sie im Hinblick auf das Motto des Kunstvereins und ihren Kunststil. Für ihre farbenfrohen Werke malt sie nicht nur auf klassisch auf Leinwände, sondern auch auf Holzfaserplatten oder gar auf Brillenputztücher. „Mich reizen unterschiedliche Untergründe“, ließ Köhn wissen. Neben Acrylfarben setzt die gebürtige Nienburgerin dabei auch auf Grafit oder Kreide.

Insgesamt 35 Arbeiten, die alle innerhalb der vergangenen vier Jahre entstanden sind, können in der Ausstellung angesehen werden – und das noch bis zum 24. April. Geöffnet hat das Haus Hünenburg dafür immer sonntags von 14 bis 17 Uhr oder auf Anfrage unter 0 42 02 / 77 41. Wer gerne noch mit Andrea Höhn über ihre Kunst ins Gespräch kommen möchte, der hat dazu am Ostersonntag die Gelegenheit. Dann wird die Malerin noch einmal vor Ort sein.