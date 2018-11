Hinter verschlossenen Türen hat die Achimer Politik zwischenzeitlich die von der SPD beantragte Aufstockung des Wohnraumbeschaffungsprogramms des Landkreises Verden beschlossen.

Diese war zunächst in einer öffentlichen Ausschusssitzung nur andiskutiert worden. Wie aus einer gemeinsamen Stellungnahme der Ratsfraktionen SPD, CDU, Grüne und WGA/FDP vom Dienstag hervorgeht, sind nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses in den städtischen Nachtragshaushalt für dieses Jahr insgesamt 50.000 Euro für das Achimer Programm eingestellt worden.

Dieses wird sozusagen auf das Förderungsprogramm des Kreises gesattelt, denn um den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, nutzt die Stadt Achim die fertige Struktur der Kreis-Förderung. Der Landkreis hatte das Zuschussprogramm in diesem Jahr auf die Beine gestellt, um günstigen Wohnraum anbieten zu können.

„Auch wenn dabei die Unterbringung von Flüchtlingen Priorität genießt, soll nicht zwischen in- oder ausländischen Mietern unterschieden werden“, heißt es in der Stellungnahme der Parteien. Gefördert wird die Erweiterung, Instandsetzung und Renovierung von Wohnraum in schon bestehenden Gebäuden. Der Landkreis Verden gewährt eine Förderung auf 25 Prozent der nachweisbaren Baukosten, aber höchstens 5000 Euro. Ausgenommen sind Malerarbeiten und das Verlegen von Bodenbelägen. Antragsteller, die in der Stadt Achim Wohnraum schaffen, können nun unter den gleichen Bedingungen einen zusätzlichen Betrag von bis zu 3000 Euro erhalten. Dabei gilt laut Fraktionen, dass die Fördersumme auf höchstens ein Viertel des Investitionsvolumens begrenzt ist, „wobei der Zuschuss der Stadt Achim ab einer Investitionssumme von über 20.000 Euro greift“.

Voraussetzung für eine Förderung sei, dass der Wohnraum mindestens drei Jahre zu einem „angemessenen Mietzins“ vermietet werde und vor der Ausführung der Arbeiten die Zustimmung des Landkreises vorliegt. Das Achimer Förderprogramm ist wie das des Kreises zunächst bis zum 31. Oktober dieses Jahres befristet. Wie von der Kreisverwaltung auf Nachfrage zu erfahren war, sind bisher 32 Anträge von Bürgern aus dem Landkreis Verden gestellt worden – jeder dritte Antrag kam dabei aus Achim.

Als Adressaten dieses Programms sehen die Fraktionen Hausbesitzer, „die sich vorstellen können, bisher ungenutzten Wohnraum zu vermieten“. Häufig würde dies nämlich an fehlenden Bädern, Küchenanschlüssen, Treppenaufgängen, Raumtrennungen oder einer unzureichenden Elektroinstallation scheitern. „Wir brauchen aufgrund der prekären Situation bezahlbaren Wohnraum“, findet Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg. Wie er sagt, gebe es in Achim viele ältere Häuser, die für einen derartigen Umbau in Frage kämen. Gefördert werden bis zu zwei zusätzliche Wohneinheiten in bestehenden Häusern.

Informationen zur Förderung sowie das Antragsformular finden Interessierte unter www.landkreis-verden.de (Rubrik: Wohnraumbeschaffungsprogramm). Unter 0 42 31 / 1 54 30 und der E-Mail-Adresse wohnungsangebote@landkreis-verden.de können Beratungsgespräche vereinbart werden.