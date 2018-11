Ein Klassiker: Das Stadtfest gibt es natürlich auch im Jahr 2017, diesmal vom 9. bis 11. Juni. (Björn Hake)

Aus dem Publikum hingegen kam kaum ein Beitrag, der auf ein besonderes Engagement schließen ließ. Lediglich Thomas Schmidt vom Achimer Golfclub brachte frischen Wind in die Szene und kündigte für den August nächsten Jahres ein Sommer-Open-Air-Kino mit verschiedenen Filmen und ein weiteres Event an. „Wir haben an einen aktuellen Streifen gedacht und an einen Klassiker“, erklärte der Manager. An Details für die Veranstaltung auf dem großzügigen Gelände werde noch gearbeitet. Des Weiteren planen die Verantwortlichen ein Musik-Festival. „Rock auf der Range“ wird die Show betitelt sein, mehrere Auftritte namhafter Interpreten sind vorgesehen, Termine noch nicht endgültig fixiert.

Kirsten Jäger, zuständig für den Sport in der Stadt, gewährte einen Ausblick auf die Freibadsaison im nächsten Jahr, beginnend am 20. Mai und endend am 9. September. „Dann schließt das Bad und wird wegen der anstehenden Veränderungen 2018 nicht zugänglich sein“. Bevor es soweit ist, könnten Kinder und Jugendliche sich jedoch anlässlich der Schools-Out-Party austoben, die am 21. Juni mit einer Freibad-Olympiade mächtig Spaß bringen werde. „Zuvor wird ,Swim and Run‘ am 11. Juni neu aufgelegt. Ans Ende haben wir eine besondere Aktion gestellt und mit dem 1. Hundebadetag am 10. September ein Novum geschaffen, das Vierbeinern und ihren Betreuern hoffentlich gefallen wird“, sagte Kirsten Jäger.

Stadtfest im Juni

Als großer Erfolg gilt immer das Stadtfest, geplant für den 9. bis 11. Juni. Als solches wurde auch das kürzlich veranstaltete Kulturfest gewürdigt und eine Wiederholung für das nächste Jahr in Aussicht gestellt. Auch eine Fotoausstellung zum Thema Buddhismus und zur aktuellen Situation in dem fernöstlichen Land dürfte auf Interesse stoßen. Sie wird in der Stadtbibliothek gezeigt und ist für Mai anberaumt. Zudem hat auch das Gartenkultur-Musikfestival seinen festen Platz im Kalender – die Auftaktveranstaltung ist für den 4. August geplant. Der Tag des offenen Denkmals hat vor kurzem viele interessierte Bürger dazu angeregt, sich mit der Geschichte ihrer Stadt zu befassen. Auch dafür wird es am 10. September eine Wiederholung mit Veranstaltungen und Führungen geben.

Geplant ist auch, dass es im Frühjahr einen nachmittaglichen Markt gibt. (Focke Strangmann (U))

Montag sei als Einkaufstag nicht so recht geeignet, war als kritische Anmerkung aus dem Publikum zu hören. Anlass für Michael Raba vom Schubertchor, der Stadt mangelnde Kooperation bei der Festlegung von Terminen vorzuwerfen. Rudi Knapp von der Unternehmergemeinschaft in Achim suchte zu vermitteln, Christine Galle verwies auf die Möglichkeit, Termine jederzeit eintragen zu können und auf den aktuellen Abend, der unter anderem der Koordinierung gewidmet sei.

Neben den bereits vorgestellten Veranstaltungen nehmen am 30. April die Frühlingsfantasien ihren Lauf, am 27. Juli geht das Kinderstadtfest an den Start, das Weinfest beginnt am 25. und endet am 27. August. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, hat dazu am 2. September Gelegenheit, und ein verkaufsoffener Sonntag mit Boxenstopp schließt sich am 24. des Monats an. Laterne laufen in der Stadt plant die UGA für den 9. November, der Weihnachtsmarkt setzt zwischen dem 15. und 17. Dezember den Schlusspunkt in den Veranstaltungskalender.