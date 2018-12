Das Land habe sie gepackt und nicht wieder losgelassen, nachdem sie 2002 ihren ersten Urlaub in Kenia verbracht hatte. „Abseits der tollen Hotels am Indischen Ozean tobt das Elend“, berichtet Inge Steinberg, und zwar auch heute noch.

Die Achimerin Inge Steinberg hat ihre Aufenthalte und Tätigkeiten in Afrika dokumentiert. Die 63-Jährige hat enorm viele Pläne. Die meisten drehen sich dabei um die Kinder, denen ihr ganzes Herz gehört. (Björn Hake)

An der Tauchschul-Rezeption ihres Ferienhotels trifft sie auf Ali Nduni. Sie unterhält sich mit ihm, fragt ihn aus, ist erschüttert über die Situation der Menschen. In unmittelbarer Nähe zum Luxus sind sie stundenlang für sauberes Wasser unterwegs, genießen keinerlei ärztliche Versorgung und leben buchstäblich von der Hand in den Mund. Den Gesprächen folgen gemeinsame Fahrten in das nahe Ukunda; mit einem Einsatz von etwa 25 Euro wird noch während des Urlaubs ein versiegter Brunnen saniert.

"Die Schicksale haben mich geprägt"

„Die Schicksale derer, die dort leben und von der Regierung einfach übersehen werden, haben mich geprägt“, schilderte Inge Steinberg ihre Eindrücke von der bettelarmen Region. Im Jahr darauf sei sie erneut dort gewesen, habe da schon den ersten Kindergarten gebaut. Den könne man sich natürlich nicht nach westlichem Muster vorstellen, erklärt sie. Für 3500 Euro habe sie aber eine feste Tagesstätte errichten können, wenn auch ohne fließendes Wasser und gerade mal den Grundbedürfnissen genügend.

Immer weiter habe es sie getrieben: Kleinere und manchmal auch größere Zuwendungen deutscher Freunde und der Griff in die eigene Tasche hätten den Kauf von Kinderkleidung ermöglicht, dringend benötigte Medikamente und auch Arztbesuche konnten so immer mal wieder finanziert werden. „Alles läuft dabei über Ali, ohne ihn geht gar nichts. Weil ich der Sprache nicht mächtig bin aus und verschiedenen anderen Gründen agiere ich lieber im Hintergrund“.

2013 Verein gegründet

Mehrere Monate im Jahr verbringt Inge Steinberg mittlerweile in Ukunda. Stets das Wohl der Menschen im Blick, hat sie 2013 einen Verein gegründet, in dem sie den ersten Vorsitz bekleidet. „Flyer, die über die Arbeit des Zusammenschlusses aufklären und aus denen natürlich auch das Spendenkonto ersichtlich ist, verteile ich wo immer ich bin. Auch über Verwandte und Freunde in allen Teilen der Republik“. Und es läuft, freut sich die 63-Jährige und hat enorm viele Pläne. Die meisten drehen sich dabei um die Kinder, denen ihr ganzes Herz gehört.

So leistet sie aus Vereinsmitteln Schulgeldzahlungen, lässt weitere Brunnen bohren, besorgt Lebensmittel, die oftmals nur den ärgsten Hunger stillen. „Die Menschen haben nichts, ernähren sich vielfach von Affen und mageren Vögeln, die sie zuvor mit Zwillen erlegt haben“, empört sich Inge Steinberg. Auch die teilweise dem Verfall preisgegebenen Hütten seien vielfach nahezu unbewohnbar. Regen riesele durch undichte Schilfdächer, Wellblech sei absoluter Luxus und kaum erschwinglich.

„Alle sind so dankbar, da geht einem das Herz auf“, sagt die sportliche Übungsleiterin des TSV Uesen und plant für 2017 erneut den Bau eines Kindergartens, diesmal mit Brunnen und Toilettenhaus. Auch für dieses Projekt wird Ali Nduni wieder Handwerker auftun und die Baukosten im Rahmen halten. „Da wir jetzt in der Lage sind, Spendenbescheinigungen ausgeben zu können, erreichen uns nun auch mal größere Beträge, die in voller Höhe dem guten Zweck zufließen“.

Mittlerweile seien sie schon so weit, hebt Inge Steinberg hervor, dass sie einzelnen Schülern den Besuch einer Highschool ermöglichen können. 400 Euro pro Jahr würden dafür fällig. „Aber“, fährt sie fort, „wenn nur ein Kind in der Familie in den Genuss von Bildung kommt“, könne es das Erlernte zumindest an die Geschwister weitergeben.

Ali Nduni hat seinen Job an der Tauchstation an den Nagel gehängt. Während eines Studiums am Goethe-Institut in Mombasa hat er Deutschkenntnisse erworben, die er mittlerweile perfektioniert hat und als Lehrer seinen Schülern vermittelt. Steinberg ist von der Zusammenarbeit begeistert. „Wir arbeiten wunderbar Hand in Hand; ich kümmere mich um die finanzielle Situation, und Ali sorgt für die Handwerker und deren Bezahlung. Und wenn der Bratenduft der Opferziege in der Luft liegt, trägt das immer zum Gelingen des Vorhabens bei.