"Moor und Geest, Wald und Heide, Dünen und Weiden: Die weite Wiesenlandschaft um Ottersberg besticht durch ihre große Vielfalt. In Baumreihen aus alten Erlen und Eichen eingebettet liegt der kleine Ort Fischerhude (urkundlich bereits 1124 erwähnt), der auch als "Inselwalddorf" bezeichnet wird und erst 1852 Kirchort geworden ist", heißt es in dem Text und weiter: das Besondere an der idyllischen Umgebung sind die vielen Arme der Wümme, die die Feucht- und Flusslandschaft durchziehen. Noch heute erinnern die vielen alten Bauernhöfe an die wohlhabenden Bauern, die durch Aal- und Heuernten zu Reichtum gelangten. Zahlreiche alte Entenhäuser, Bootshäuser und Stege machen vergangene Traditionen allgegenwärtig, heißt es weiter in der schwärmerischen Beschreibung. Seit rund sechs Jahren betreibt der Worpsweder Björn Bischoff das Internetportal www.fischerhude.com und verkündet nicht ohne Stolz, dass diese Domain bei der Internet-Suchmaschine Google ganz vorne gelistet ist. Bischoff hat ebenfalls ein Portal über seinen Heimatort Worpswede und den Landkreis Osterholz entwickelt. Nun hat er sein Angebot mit der App über Fischerhude erweitert.