Etwa 50 Vertreter aus Achimer Vereinen und Verbänden sowie Politik und Verwaltung beteiligten sich gestern an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Rathaus. Anschließend ging es gemeinsam zum Ehrenmal im Bürgerpark, wo Kränze niedergelegt wurden. (Christian Butt)

Doch so selbstverständlich scheint das Gedenken an die Toten zweier Weltkriege und die Opfer des nationalsozialistischen Terrors nicht mehr zu sein. Die Reihen im Foyer des Rathauses waren gestern überschaubar besetzt, gekommen waren in erster Linie die Funktionsträger aus Vereinen und Verbänden, dazu eine Handvoll Politiker. Einfach nur interessierte Bürger waren kaum auszumachen, ebenso wenig wie Menschen unter 50 Jahren.

Die Gedenkstunde folgte dem bewährten Muster: Für den Achimer Ortsverband des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge sprach Bernhard Gilster, der Aufgaben und Tätigkeit des Bundes erläuterte. Die Gedenkrede hielt Bernd Junker. Er verdeutlichte anhand von Beispielen wie Attentaten in Deutschland, der Mordserie der NSU und dem Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan, dass Gewalt, Terror und Krieg nicht so fern sind, wie mancher hierzulande glauben mag. Junker appellierte unter dem Motto "Erinnern für die Zukunft" an jeden Einzelnen, seiner Verantwortung für den Frieden gerecht zu werden. Der Volkstrauertag sei nicht nur ein Tag des Erinnerns, sondern auch des "Nachdenkens über unsere Zukunft", nahm Pastor Christoph Maaß in seiner Rede diesen Faden auf und forderte seinerseits, Konflikte friedlich ohne Gewalt und Waffen auszutragen.