Wie der Chef der Verdener Arbeitsagentur, Joachim Duensing, gestern berichtete, meldeten sich 577 Personen neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig beendeten 675 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Sein Fazit: "Die Situation ist verhalten positiv."

2442 der Arbeitslosen, darunter 45 unter 25-Jährige, sind seit mehr als einem Jahr ohne Job. Das sind 104 Langzeitarbeitslose weniger als im Mai, aber 68 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt 171 ehemals Langzeitarbeitslose hätten im Juni eine reguläre Beschäftigung aufgenommen, sagte Heiko Greitschus-Kock, Chef des Landkreis-eigenen Arbeitsamtes "Arbeit im Landkreis Verden" (ALV). Im Mai seien 192 Personen in den ersten Arbeitsmarkt integriert worden, im April 179. Insgesamt seien in diesem Jahr 1026 ehemals Langzeitarbeitslose in Jobs vermittelt worden. "Das ist unser bester Wert seit Einführung von Hartz IV im Jahre 2005", so Greitschus-Kock.

816 Menschen würden derzeit qualifiziert und für den Arbeitsmarkt fit gemacht – vor einem Monat steckten 823 Langzeitarbeitslose in solchen "Maßnahmen", vor einem Jahr waren es 918.

Zurückgegangen sei auch die Zahl der Hilfebedürftigen zwischen 15 und 65 Jahren, sagte Greitschus-Kock. 5550 erwerbsfähige Hartz-IV-Bezieher gibt es derzeit. Im Februar waren es noch 5635, vor einem Jahr 5940. Gesunken 1886 auf 1795 ist die Zahl der "Aufstocker". Das sind Menschen, die von ihrem regulären Lohn nicht leben können und daher aufstockende Hartz-IV-Leistungen vom Amt bekommen. Vor einem Jahr war dies noch bei 2214 Menschen der Fall.

Insgesamt waren Ende März 8331 Menschen im Landkreis Verden von staatlichen Transferleistungen abhängig. Im Mai waren 8487 Hartz-IV-Bezieher registriert, vor einem Jahr 8979. Weiterhin unter der 4000-er Marke bewegt sich die Zahl der Hartz-IV-Haushalte. In den 3959 "Bedarfsgemeinschaften" leben derzeit 2781 Kinder bis 14 Jahre.

Die höchste Quote an Hartz-IV-Empfängern hat erneut die Stadt Verden (10,6 Prozent oder 2848 Personen), gefolgt von Dörverden (8,7 Prozent, 796 Personen) und Achim (5,9 Prozent oder 1780 Personen). Am besten stehen Kirchlinteln (3,1 Prozent, 323 Personen) und Riede (3,4 Prozent, 93 Personen) da. Im Kreisdurchschnitt liegt die Hartz-IV-Quote bei 6,3 Prozent.