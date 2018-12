Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auch weiterhin Sammlungen

Chb

Achim. Die Fußball- und Handballjugend des TSV Achim und der SG Achim/Baden profitieren von den regelmäßigen Altpapiersammlungen der Vereine. Deshalb bedanken sich die beiden Vorsitzenden Heiko Strüver (TSV Achim) und Ulrike Mathia-Tonn (SG Achim/Baden) bei den Bürgern für ihre regelmäßige Mithilfe. Außerdem teilen sie mit, dass die Sportvereine trotz der blauen Tonnen des Landkreises auch weiterhin Altpapier und Pappe sammeln. Der Container steht wie gewohnt jeden Sonnabend seitlich des Vereinsheims an der Straße Am Freibad. Die Verantwortlichen fordern alle Einwohner auf, die Tonne des Landkreises abzubestellen. Dazu muss ein Schreiben, das die Verwaltung an jeden Haushalt sendet, ausgefüllt und zurückgesandt werden. Die Abschnitte können auch in den Briefkasten des TSV Achim eingeworfen werden.