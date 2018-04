GRÜNES OHR

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf Frühlingstour

Justus Seebade

Oyten (see). Das Grüne Ohr ist wieder in Oyten unterwegs – und zwar am Sonnabend, 28. März, von 11 bis 13 Uhr auf der Hauptstraße.