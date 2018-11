Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf den Spuren der Achimer Geschichte

Achim (dog). Tief in die Achimer Geschichte eintauchen: Zum Auftakt der historischen Führungen durch die Stadt geht es am Freitag, 10. Mai, unter der Regie von Magd Berta durch das Bauernviertel zum Thema "Höfe, Scheunen und ein Eulenloch". Treffpunkt zum 60-minütigen Rundgang ist um 18 Uhr am Clüverhaus, Große Kirchenstraße 1. Magd Berta zeigt unter anderem ein niedersächsisches Zweiständerhaus und eine alte Hofstelle, erklärt alles Wissenswerte rund um die Entwicklung vom Bauerndorf zur Stadt. Für Erwachsene kostet die Führung vier Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bis September sind zu unterschiedlichen Themen Rundgänge durch die Stadt geplant. Infos bei der Tourist-Information Achim, 04202/29 49 oder unter www.achim.de.