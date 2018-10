Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Aus der Tube auf die Leinwand

Chb

Achim. In Achim stehen einige Ladenlokale leer. So auch im Haus an der Obernstraße 107. Dessen Vermieterin ist begeisterte Künstlerin und Teilnehmerin des Kurses "Ölmalen pur", den die Kunstschule des Achimer Kunstvereines im Programm hat. Da Ausstellungsflächen in der Weserstadt rar sind, entschloss sich die Künstlerin spontan, den Leerstand für eine Ausstellung ihres Kurses zu nutzen. Die Bilder sind von Sonntag, 2. Dezember, an in dem Geschäftsgebäude zu sehen. Zur Vernissage sind alle Kunstinteressierten eingeladen. Sabine Seemann eröffnet die Schau mit einer kleinen Einführung. Beginn ist morgen um 11 Uhr. Besucher können sich bei Kaffee und Kuchen die Bilder ansehen und das eine oder andere Gespräch mit der Dozentin und den Teilnehmern führen.