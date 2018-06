Es sei nur die Hälfte der erforderlichen Erklärungen bei der Bin eingegangen, teilt das Unternehmen mit. Bei der Suche nach einer Lösung mit dem vorhandenen Kundenpotenzial hat sich die Gesellschaft nun zu einem Teilausbau entschlossen, um einen Start zu ermöglichen. Die Kabelverzweiger südlich der Brügger Straße könnten dabei mit Lichtwellenleitungen angebunden werden.

Die Erschließung dieser Anschlüsse ist kostengünstiger und kann von den Teilnehmern, die sich in diesem Bereich bereit erklärt haben, die Anschlussgebühr zu übernehmen, mitgetragen werden, heißt es in der Mitteilung der Bin. Die betroffenen Otterstedter, die sich schriftlich für den Anschluss entschlossen hatten, sind bereits informiert. Für alle anderen besteht weiterhin die Möglichkeit auch für den Rest der Ortschaft den Ausbau zu beschleunigen, in dem sie die Anschlussgebühr für die schnelle Datenleitung übernehmen. "Umso mehr Kunden sich entschließen, desto eher kommt man dem Ausbauziel näher", teilt die Gesellschaft mit.